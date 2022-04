Apoie o 247

Moro abandonou a magistratura para ser ministro da Justiça e depois ministro do STF, tal como combinou com Bolsonaro. Mas, ao ingressar no governo, descobriu que, em vez de combater as injustiças, seu papel era blindar o presidente e seus filhos. Pediu para sair. Viraram desafetos. Moro passou a ser alvejado pelo gabinete do ódio de taxado de traidor. Ele tem todos os motivos para não querer que Bolsonaro não se reeleja.

Embora preterida pelo partido, a senadora Simone Tebet conseguiu espaço e ganhou notoriedade nacional na CPI da Covid, na qual denunciou os graves indícios de crimes cometidos pelo governo Bolsonaro, a começar do presidente. A senadora deixou claro que ele faz mal à saúde dos brasileiros. Ela tem todos os motivos para não querer que Bolsonaro se reeleja.

Nunca antes em sua vida o governador João Doria foi tão humilhado e debochado. Bolsonaro o chamou de “calça apertada” e outros epítetos tão vulgares quanto. Tudo porque Doria defendia, corretamente, a vacina e Bolsonaro, erradamente, a cloroquina. Quatro anos antes, Doria criara o voto “Bolsodoria”, com o qual a um só tempo traiu o candidato de seu partido, Geraldo Alckmin e popularizou Bolsonaro no estado de São Paulo. Ele tem todos os motivos para não querer que Bolsonaro se reeleja.

O mesmo pode ser dito de Eduardo Leite e de Ciro Gomes. Embora não tenham tido contenciosos diretos com Bolsonaro (e Leite tenha até votado nele em 2018), têm consciência do mal que ele está fazendo ao Brasil e todos os motivos para não querer que se reeleja.

Todos eles têm o direito de sonhar com a presidência da República. A constituição garante. Mas, se acham que Bolsonaro está levando a vaca para o brejo e não querem, sinceramente, que ele se reeleja, só há uma coisa a fazer, segundo todas as pesquisas: apoiar Lula.

Só Lula derrota Bolsonaro.

