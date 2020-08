Só Lula pode salvar o Brasil da sua pior crise

O Brasil foi jogado na sua pior crise a partir do momento em que a direita rompeu com a democracia e posteriormente impediu Lula de ter sido eleito presidente do Brasil no primeiro turno, como indicavam as pesquisas. O país teria recuperado sua economia, retomado as políticas sociais que diminuem as desigualdades, estaria enfrentando a pandemia em melhores condições, morreriam muito menos brasileiros, todo sofreriam menos.

O país passou a viver o pior momento da sua história, uma combinação cruel de crise econômica, política, social e de saúde pública, nas piores condições. Sem um governo legítimo, eleito democraticamente pelo povo – como havia ocorrido durante os governos do PT, o momento mais virtuoso da história brasileira, que o povo escolheu que continuasse, democraticamente, pelo seu voto, quatro vezes seguidas -, sem ter um Estado democrático e forte, sem ter um sistema de saúde como primeira prioridade nacional para enfrentar a pandemia.

É como se a seleção estivesse perdendo o jogo mais importante da sua vida, com o Pelé no banco, sem contar com o que de melhor o país tem. Lula saiu da presidência com 87% de apoio – o maior que qualquer presidente já teve – mesmo tendo mais de 80% de referências da mídia contra ele -, tendo feito o melhor governo que o governo já teve.

Porque Lula governou para todos, privilegiando os mais necessitados. Por isso teve o reconhecimento de todos, com esse apoio inédito para um presidente. Porque Lula cuidou do povo, destinou a maior parte das suas energias para atender os mais frágeis, os mais necessitados. Porque Lula passou a representar o Brasil da melhor forma no mundo, projetou o país com o maior prestígio em todo o globo.

Porque Lula ouviu a todos, organizou um governo que respondeu ao que o Brasil precisava, recuperou a imagem do Brasil, do Estado, do governo. Dialogou com todos, falou para todos.

Porque Lula reuniu a equipe que melhor atendia as necessidades do país, em todos os planos, para poder fazer com que a economia voltasse a crescer, com que as políticas sociais atendessem aos mais necessitados. Na economia, na educação, na saúde, na cultura, nas relações exteriores, o país se recuperou da mais prolongada e profunda recessão, com a inclusão social.

Porque Lula falou e ouviu como ninguém, a todos. Não apenas fez o melhor governo, como tratou de ajudar o povo a ter consciência dos seus direitos, de como o suprimento de suas necessidades é responsabilidade dos governantes. Ensinou a todos que governar é cuidar da população, é não deixar ninguém abandonado, é incluir a todos, é lutar contra as desigualdades, como a lacra que o Brasil tem.

Lula poderia ter sido eleito, democraticamente em 2018 e seria hoje o presidente do Brasil e todos podem imaginar como estaríamos com ele na presidência. Um conluio entre o grande empresariado, a mídia e o Judiciário, cometeu o brutal crime contra a democracia e contra o Brasil – pelo qual pagamos um preço caríssimo – de impedir que o presidente do Brasil hoje fosse o Lula.

Muitos setores vão se dando conta disso. Sua melhor forma de corrigir o grave crime que cometeram contra o Brasil, contra a democracia e contra o povo brasileiro, é permitir que o Lula recupere plenamente seus direitos políticos, seja o candidato da democracia para recuperar o país da sua pior crise e apoiá-lo, nas eleições e no governo.

O tamanho da crise que o Brasil vive só pode ser enfrentado com o que de melhor o país tem. Ter na condução da saúde pública o melhor pessoal que temos, os melhores quadros da saúde pública. Ter na educação os melhores quadros que já demonstraram que podem democratizar e ampliar a educação pública brasileira.

O país não pode se dar ao luxo de não contar com o melhor presidente que já tivemos, para salvar o Brasil da crise, para salvar a democracia, para salvar o povo da miséria, para salvar vidas dos brasileiros. Só Lula pode salvar o Brasil da sua pior crise. Temos que voltar a tê-lo como presidente, para conduzir um imenso mutirão que pode salvar o Brasil. Volta, Lula!

