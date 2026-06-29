“Sobrevivendo no Inferno”: memória, racismo e violência de Estado

No dia 26 de junho foi celebrado o Dia Internacional de Apoio às Vítimas de Tortura. Em um país que convive com recorrentes tentativas de apagar sua própria história, lembrar dos tempos de exceção é um ato político. A memória não serve apenas para homenagear vítimas do passado. Ela é indispensável para compreender o presente e impedir que velhas tragédias continuem sendo naturalizadas.

A Faculdade de Saúde Pública da USP marcou a data com o seminário “DitaduraS: Memória, Racismo, Tortura e Assassinato”, idealizado pelo professor Carlos Botazzo em parceria com o Centro de Memória da FSP-USP e o Museu Histórico Carlos da Silva Lacaz (FMUSP). O encontro relacionou os crimes da ditadura militar com a persistência da violência de Estado no Brasil contemporâneo, debatendo racismo, tortura, desaparecimentos e o genocídio da população negra. Entre as pesquisadoras convidadas esteve a historiadora e ativista dos direitos humanos Vera Lúcia Vieira, professora da PUC-SP.

Nesse exercício de memória, vale recordar a CPI do Assassinato de Jovens, concluída pela Câmara dos Deputados em 2015. Após meses de audiências e análise de dados, a comissão concluiu que a juventude negra brasileira morria em proporções incompatíveis com qualquer sociedade democrática. O relatório identificou como causas dessa violência o racismo estrutural, a desigualdade social, a seletividade do sistema de justiça, a impunidade, a ausência de políticas públicas e a elevada letalidade policial.

Ao incorporar ao debate institucional a expressão “genocídio da população negra”, a CPI aproximou o Estado de uma formulação defendida há décadas pelo movimento negro e por intelectuais como Abdias Nascimento, autor de O Genocídio do Negro Brasileiro (1978), obra publicada ainda durante a ditadura militar, quando organizações do movimento negro também eram alvo da repressão.

O que mudou desde então?

Infelizmente, muito pouco. Em alguns aspectos, a situação parece ter se agravado, como demonstram as recentes chacinas em São Paulo e no Rio de Janeiro.

Dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública e da Rede de Observatórios da Segurança mostram que aproximadamente 86% das pessoas mortas em intervenções policiais são negras. Entre elas, 57% tinham entre 18 e 29 anos. Em Pernambuco, 92,6% das vítimas eram negras; no Amazonas, 90%. No Rio de Janeiro, uma pessoa negra tem 4,5 vezes mais chances de ser morta pela polícia do que uma pessoa branca.

Esses números revelam a permanência de um padrão histórico. Um padrão que, como defende Vera Lúcia Vieira, estrutura a violência e a letalidade das ações policiais no Brasil. É a mesma violência analisada por Clóvis Moura, denunciada por Abdias Nascimento e compreendida por Frantz Fanon como herança das sociedades coloniais.

Muito antes de esses diagnósticos aparecerem em relatórios oficiais, a periferia brasileira já havia produzido sua própria interpretação dessa realidade.

Os Racionais MC’s fizeram de Sobrevivendo no Inferno (1997) uma das mais profundas leituras sobre o racismo e a violência de Estado no Brasil. Mais do que um disco, trata-se de um documento histórico e político, construído a partir da experiência de quem vive cotidianamente sob a suspeita, a exclusão e a violência.

Em “Tô Ouvindo Alguém Me Chamar”, o Cemitério do Jardim São Luiz deixa de ser apenas um cenário e torna-se símbolo de um país onde mães negras seguem enterrando seus filhos. Em “Diário de um Detento”, a memória do massacre do Carandiru expõe a brutalidade do sistema prisional. As canções transformam estatísticas em histórias e devolvem humanidade àqueles que frequentemente aparecem apenas como números.

Não por acaso, Sobrevivendo no Inferno tornou-se leitura obrigatória em vestibulares. Seu reconhecimento acadêmico significa admitir que a periferia também produz teoria social. Ao lado de Clóvis Moura, Abdias Nascimento e Frantz Fanon, os Racionais ajudaram a construir uma das interpretações mais contundentes sobre o Brasil contemporâneo e o genocídio contra a população negra.

Celebrar a memória exige mais do que recordar os crimes da ditadura. Exige reconhecer que o passado continua presente nas mortes da juventude negra, nas mães que seguem enterrando seus filhos e em um Estado que ainda não conseguiu romper esse ciclo de violência.

Enquanto o Brasil insistir em naturalizar essas mortes, continuaremos sobrevivendo no inferno descrito pelos Racionais MC’s há quase três décadas. E talvez essa seja a maior atualidade do disco: lembrar que a memória, quando se recusa ao esquecimento, também é uma forma de resistência.