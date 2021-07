Socialismo chinês na nova era é a garantia da realização do sonho de rejuvenescimento nacional

"O secretário-geral do PCCh deixou claro que a China nunca mais será humilhada, intimidada, oprimida e subjugada", destaca o jornalista José Reinaldo Carvalho, editor internacional do Brasil 247 edit

Por José Reinaldo Carvalho - Na presença de dezenas de milhares de pessoas, com uma juventude vibrante entoando hinos revolucionários, com elevado espírito patriótico, legítimo orgulho e o coração e a mente repletos de convicções sobre a justiça da ideologia e da política do Partido Comunista da China (PCCh), realizou-se no dia 1º de Julho na Praça de Tiananmen, em Pequim, o ato comemorativo do centenário de fundação do Partido Comunista da China (PCCh).

O momento mais marcante foi quando o secretário-geral do Partido e presidente da República, Xi Jinping, fez um discurso em nome do Comitê Central. Foi um pronunciamento memorável, em que o líder chinês mais uma vez demonstrou sua profunda ligação com as aspirações do povo, seu apego à independência da China, sua visão de longo prazo e a inabalável ideologia comunista.

Xi Jinping enalteceu os feitos históricos do Partido e projetou um futuro de maiores vitórias, com a certeza de que somente o socialismo foi capaz de salvar a China das trágicas humilhações do passado, e somente o socialismo com características chinesas na nova era é e será capaz de lançar a China em novos patamares em seu desenvolvimento histórico.

O líder máximo do PCCh defendeu a herança dos grandes líderes históricos, como Mao Zedong, Deng Xiaoping, Jiang Zemin e, do seu antecessor, Hu Jintao, de geração mais recente. É com base nesse legado que o secretário-geral do PCCh reitera o seu pensamento-guia do socialismo com características chinesas da nova era, que é a infalível bússola orientadora do povo chinês na busca da realização do seu sonho de revitalização nacional.

O pronunciamento de Xi Jinping resgata as melhores virtudes dos comunistas chineses, da nação chinesa e do grande povo chinês, que desde o histórico 1º de Julho de 1921 percorreu o longo e árduo caminho, de etapa em etapa, em que superou as humilhações a que foi submetido no passado, até chegar aos dias atuais de impetuoso progresso.

Ficarão marcados na história da China e como uma lição para o mundo os sábios conceitos emitidos por Xi Jinping nesse discurso histórico em que renovou o compromisso de que os mais de 95 milhões de membros do PCCh se manterão fieis à aspiração original e ao compromisso original que justificaram a fundação do Partido há 100 anos.

É notável o balanço de conquistas da trajetória dos comunistas apresentado pelo líder chinês. O PCCh resistiu à prova da história, enfrentando todos os desafios, tornando-se capaz de dirigir o povo chinês na conquista da independência, no triunfo da revolução, no soerguimento do poder popular, na construção das bases do socialismo, na reforma e abertura, na construção do socialismo com características chinesas e no ingresso desse socialismo na Nova Era.

Em todas essas etapas, o PCCh manteve e consolidou o compromisso de colocar o povo em primeiro lugar, princípio fundamental do socialismo. Assim, o povo chinês tornou-se o dono do país e o senhor do seu próprio destino. No exercício do poder político desde o triunfo da revolução, o PCCh criou um sistema voltado para atender às demandas do povo chinês e fortalecer a nação.

O pronunciamento de Xi Jinping é revelador também da capacidade de autorrenovação do Partido, de ser original, de realizar na prática a sua missão histórica, sob o pensamento guia do marxismo, adaptando-o à realidade nacional e às condições próprias da revolução chinesa e da construção do socialismo com as peculiaridades que esta sociedade possui.

São admiráveis as conquistas: sob a direção do PCCh, a China venceu a fome, liquidou a pobreza extrema, promoveu o desenvolvimento econômico, realizou um verdadeiro milagre econômico e realiza o milagre da modernização socialista.

O mundo acolheu o pronunciamento do líder máxio do PCCh na celebração do centenário como uma mensagem de paz. Cada vez mais cresce o número de pessoas, países e organizações políticas que compreendem que o desenvolvimento da China é benéfico para todas as nações e povos. O discurso de Xi Jinping é um compromisso com a paz e a estabilidade do mundo, que será sempre grato por sua proposta de construir um futuro de desenvolvimento compartilhado por toda a humanidade.

O PCCh é, por isso, respeitado e admirado pelas forças progressistas e os povos amantes da paz, da liberdade, da autodeterminação e do desenvolvimento.

Ao mesmo tempo, o secretário-geral do PCCh deixou claro que a China nunca mais será humilhada, intimidada, oprimida e subjugada.

Todas essas convicções expressas por Xi Jinping em seu discurso demonstram que o PCCh é um partido invencível, o que torna a China invencível também. Tudo isso faz com que o povo confie no Partido Comunista da China e adira firmemente à sua direção, confiança que se projeta para o futuro porque o PCCh se credenciou com sua experiência centenária a continuar realizando sua missão histórica.

Este artigo foi publicado originalmente na Rádio Internacional da China

Este artigo não representa a opinião do Brasil 247 e é de responsabilidade do colunista.

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.