Soltaram o "virusbomber", pero no mucho

Por Alex Solnik

Bolsonaro visitou o Kremlin esta noite, o que foi entendido como vitória do Itamaraty, que teria conseguido reverter a ordem das autoridades russas para ele ficar confinado no quarto do hotel até o encontro com Putin, amanhã, o que faz parte do protocolo sanitário de Moscou para quem se reúne com Putin e não se vacinou.

O passeio, no entanto, foi limitado. Uma van o levou do hotel ao Kremlin, onde permaneceu por uma hora e meia e depois, do Kremlin ao hotel.

Ele não foi jantar fora com ministros da comitiva.

Liberado, pero no mucho.

