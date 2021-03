Somos todos petistas

Somente a liderança de Lula será capaz de conciliar as visões do PT, PSB, PDT, PCdoB, PSOL, além de setores e quadros democráticos de tantos outros partidos, para que a democracia seja restabelecida, isso ficou evidente após o seu último pronunciamento.

Enquanto os fantoches que ocupam ilegitimamente os espaços e estruturas da institucionalidade estiverem no exercício ilegítimo de seus mandatos, a tarefa de todos os democratas é organizar para as eleições de 2O22 aqueles que acreditam na democracia enquanto valor e na Política, enquanto caminho necessário e de inafastável validade, a partir de já. Também de reflexão e de lançarmos um olhar no amanhã.

O Brasil precisa que Lula renuncie mais alguns anos à sua própria vida e a ofereça a todos nós, pois somente ele e ninguém mais, nordestino e metalúrgico, tornou-se o maior líder sindical e popular da nossa História.

Lula é uma personalidade admirada e respeitada internacionalmente, e é reconhecido como um defensor dos direitos humanos, dos direitos dos trabalhadores, da democracia, do desenvolvimento econômico e social no Brasil e dos países pobres em todo o mundo.

Seu prestígio, honra e reputação, que eram quase imaculadas, passaram a sofrer ataques da plutocracia, através de seus lacaios, dos barões da mídia e de um punhado de fanáticos do MPF e da Justiça Federal, todos desmascarados. Essa ralé decidiu criminalizar a esquerda e seu líder, tudo para trazer de volta uma agenda liberal. O fizeram através de um Golpe de Estado com características muito próprias e contaram ainda com apoio inédito do Poder Legislativo, Poder Judiciário, Ministério Público e do Conselho Federal da OAB. A História se incumbirá de julgar todos esses canalhas.

Os opositores do projeto de desenvolvimento econômico e social do Brasil, de conteúdo verdadeiramente social-democrata, tendo como protagonistas os trabalhadores, tornou-se insuportável aos interesses da plutocracia e por isso ela colocou seus lacaios em ação, teve início uma das maiores injustiças da História recente do país, a condenação e a prisão de Lula.

Registro necessário: os partidos progressistas não foram capazes de dar respostas eficazes ao golpe ou à caçada a Lula, aliás, sem o carisma de Lula não teriam conseguido levar os milhões de brasileiros às ruas. Não fosse o MST a vigília solidária e de resistência teria sido pífia.

Bolsonaro teve inesperada competência para convencer um eleitorado, histórico e atônito, de que era ele o bom caminho, e, para surpresa de todos, que esperavam ver de volta ao Planalto os “cheirosinhos” do PSDB, mas elegeu-se um deputado do baixo clero, representante caricato de tempos que imaginávamos não voltariam. Vivemos tempos em que a postura defendida pelo Brasil na ONU acerca do direito das mulheres é impedir o acesso de mulheres à saúde sexual e reprodutiva, dentre outros absurdos sobejamente conhecidos.

É chegada a hora de Lula lançar o olhar para o futuro e ajudar os democratas e todos os setores progressistas a dar mais um passo; é chegado o momento de os líderes dos partidos e setores progressistas sentarem em torno de uma mesa e, a partir da experiência da Frente Brasil Popular, formalizar a FRENTE AMPLA.

Pois, somente a liderança de Lula será capaz de conciliar as visões do PT, PSB, PDT, PCdoB, PSOL, REDE, além de setores e quadros democráticos de tantos outros partidos, para que a democracia seja restabelecida; creio que somente Lula tem autoridade moral, militância democrática e legitimidade para essa tarefa.

Por isso, como me ensinou Jacó Bittar, “para ser petista eu não preciso de uma certidão do cartório eleitoral; ser petista é uma maneira de ver o mundo,...” tomando essa reflexão, e a poesia de Gilberto Gil a completá-lo, encontremos a orientação quanto ao caminho a seguir:

“...o amor da gente é como um grão,

Uma semente de ilusão,

Tem que morrer pra germinar,

Plantar nalgum lugar,

Ressuscitar no chão, nossa semeadura,

Quem poderá fazer aquele amor morrer,

Nossa caminhadura,

Dura caminhada pela estrada escura.”

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.