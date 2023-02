Supervia: um lixão de serviço

Apoie o 247

Após o aumento surreal das passagens do transportes de trens operado pela concessionária Supervia, para R$ 7,40, se tornando o transporte mais caro da cidade do Rio de Janeiro, que oferece uma serviço de péssima qualidade com intervalos longos, atrasos de horários e má manutenção de ramais e composições, um aspecto que observo que pouco chama atenção é o abandono das áreas ao longo dos trechos em que passa a via de trilhos.



Uso diariamente o ramal Gramacho e noto a situação deplorável ao longo da linha que se transformou em sua extensão um sumidouro de esgoto; depósito de entulho; lixeiras a céu aberto; um depositário de animais, vivos e mortos como cachorros e cavalos; depositário de pessoas em situação de rua, em sua maioria afetados pelo vício do crack.



Não se vê uma ação da prefeitura do Rio de Janeiro e do governo do estado para resolver o problema. E a Supervia parece conviver com isso sem qualquer preocupação em fazer alguma coisa. O serviço vive o ápice de seu esgotamento, afetando à saúde pública, estrutura social e a urbanidade. E as autoridades fecham os olhos, tapando o nariz para a situação.

Este artigo não representa a opinião do Brasil 247 e é de responsabilidade do colunista.

