Numa atitude que lembra o truculento Idi Amin Dada e outros quetais, inaceitável em democracias, Bolsonaro ordenou que o convite para assistir a manobras militares lhe fosse entregue por um comboio de tanques, na porta do Palácio do Planalto, amanhã, dia em que a Câmara vai decidir acerca do voto impresso.

Ninguém supõe que os canhões serão apontados contra a Câmara se o voto impresso não passar, mas é óbvia a intenção de intimidar os deputados, crime de responsabilidade que justifica abertura de impeachment.

A obsessão golpista de Bolsonaro se evidencia ainda mais, mas a provocação, ao invés de diminuir, vai aumentar a adesão à urna eletrônica.

Ao tentar mostrar força, porque é quem manda nos tanques, Bolsonaro consegue resultado oposto.

Quem está forte não precisa das Forças Armadas.

Tanque na rua é tiro no pé.

