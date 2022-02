Tanques avançam na madrugada atrás de Zelensky

Apoie o 247

Apesar de ter sido acertada uma reunião entre Putin e Zelensky para este sábado, 26, a respeito de cessar-fogo e paz, os tanques russos continuam avançando sobre Kiev.

Por volta de 2 da manhã, hora local, havia combates entre tropas russas e ucranianas a 29 quilômetros da capital.

Explosões de mísseis foram ouvidos nos arredores da cidade.

Putin exortou nesta sexta-feira, 25, os militares ucranianos a derrubarem Zelensky:

“Tomem o poder pelas armas” disse ele. “Prefiro conversar sobre cessar-fogo com militares do que com o neonazista”.

É evidente que foi essa a ordem que deu ao exército russo: tirem Zelensky do poder.

Pode até ocorrer a reunião marcada para este sábado, mas não há certeza se ele será o interlocutor dos ucranianos.

