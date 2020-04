Tchau, querido!

há exatamente quatro anos, esse escroto estava a gargalhar com sua turma, feliz por derrubar a dilma e ajudar a estilhaçar os direitos dos trabalhadores brasileiros edit

não, mandetta não caiu, mandetta pulou... e pulou pro alto.

como todo canalha da corja do palhaço do planalto, mandetta estava ali pra cuidar do seu.

há exatamente quatro anos, esse escroto estava a gargalhar com sua turma, feliz por derrubar a dilma e ajudar a estilhaçar os direitos dos trabalhadores brasileiros.

e fez um trabalho tão sujo que foi escolhido, por mérito, para um ministério dessa aberração que nos governa.

mandetta não é herói de porra nenhuma, não fez nada demais à frente do ministério, fez o trabalho que tinha que ser feito, nem criativo, inventivo ou inovador ele conseguiu ser.

seguiu o que determina a OMS e isso não faz de ninguém um herói.

acabo de ver, num grupo de zap de filiados do petê, um sujeito dizer, e ser aplaudido, que é hora de usar a alta popularidade de mandetta para forçar o impedimento do inquilino do alvorada.

é uma mentalidade ásnica.

com a oportunidade e a visibilidade que o coronga lhe deu, mandetta estava a fazer campanha política montado nas costas de um jumento.

parece que continuará a fazer, mas agora montado em lombo de burros.

essa esquerda analógica tá tão perdida que não consegue, sequer, fazer memes!

palavra da salvação!

