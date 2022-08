Tem que fazer uma cruz para ela

Apoie o 247

Durante muito tempo a verdade sobre os campos de concentração brasileiros da seca de 1932 foi apagada da história oficial. Felizmente, muitos são os membros da resistência e nos últimos tempos o tema vem ganhando força e sendo pesquisado e divulgado.

Já escrevi em outro momento uma coluna neste mesmo portal trazendo toda a contextualização histórica desse período brasileiro, possível de acessar por este link para quem queira conhecer um pouco mais sobre o tema ( https://www.brasil247.com/blog/campos-de-concentracao-brasileiros-a-segregacao-dos-pobres-na-seca-de-1932-63ljdwxp ).

Agora, ocupo este espaço para divulgar e difundir mais um pedacinho da resistência e da luta de historiadores e lutadores sociais para que esse trágico momento, que foi propositalmente escondido dos brasileiros e brasileiras, saia do esquecimento e tome seu lugar na História.

Recentemente, lancei pela Amazon uma obra literária que foi escrita com base nos depoimentos dos sobreviventes dos campos de concentração brasileiros cearenses da seca de 1932. Falemos um pouco sobre a obra.

Apesar de a temática dos campos de concentração ser usualmente associada ao holocausto e ao nazismo, o Brasil teve essa experiência posta em prática na região nordeste, antes mesmo da Segunda Guerra Mundial. Durante a Seca de 1932, foram construídos no Estado do Ceará sete campos de concentração -ou abarracamentos - para aprisionar os retirantes do semiárido e impedir que estes chegassem à cidade de Fortaleza, já abarrotada de flagelados.

Uma história de atrocidades, preconceito estatal e segregação da população pobre. Uma história de dor, fome, doenças, mortes e perda da dignidade humana.

Tudo aconteceu em 1932.

Em 1931, a seca já começava a dar sinais de sua permanência e a expectativa pela chegada do inverno e das chuvas foi mais longa do que o sertanejo imaginava. Nesse ano, o povo da caatinga aguentou firme e seguiu rezando pela volta das chuvas no ano seguinte. Mas a seca seguiu. Mais firme ainda que antes e, já iniciando o novo ano, começaram a partir daquelas terras os flagelados retirantes em busca de sobrevivência. Na luta para fugir da seca muitos ficaram pelo caminho. Sem importar idade ou gênero, crianças, idosos, adultos, jovens... Mortos pela fome e pela sede, derrubados pela inanição, mortos pelo cansaço no trabalho nas obras, mortos de doenças nas migrações para outros Estados, mortos nos campos de concentração.

“Tem que fazer uma cruz para ela” narra a dor causada pela seca e pela exploração dos coronéis; a dor do retirante nordestino esfomeado e a dura realidade do crime que foi cometido nos campos de concentração cearenses em 1932. Nos passos de Josué, protagonista desta obra, é possível conhecer este pedaço escondido de nossa história. Cada cena descrita tem por base o depoimento dos sobreviventes desse momento vergonhoso e criminoso de nossa história.

Para que nunca seja esquecido, para que nunca mais se repita, é preciso que a verdade venha à tona.

Boa leitura companheirada de luta!

Link para acesso ao livro no site da Amazon: ( https://www.amazon.com.br/Tem-que-fazer-cruz-para-ebook/dp/B0B8TK3YV3/ref=sr_1_2?__mk_pt_BR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=3F3ITLDHHIZOR&keywords=ana+baldo&qid=1660022930&s=books&sprefix=ana+baldo%2Cstripbooks%2C249&sr=1-2 )

