Terrorismo cultural estimulado por Bolsonaro

"A guerra ao 'marxismo cultural', pregada pela eminência parda do governo Bolsonaro, Olavo de Carvalho e anunciada explicitamente pelo secretário de Cultura, Roberto Alvim, para 2020, foi colocada em prática pelo grupo terrorista que atacou com coquetéis molotov a sede do 'Porta dos Fundos' na noite de Natal", escreve Alex Solnik, do Jornalistas pela Democracia edit