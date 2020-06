Tesoura destruidor

"Os grandes meios de comunicação dedicam páginas e mais páginas, telas e telas a lamentar a saída de Mansueto Almeida do cargo de Secretário do Tesouro Nacional" edit

Até parece que não faltam assuntos relevantes para serem discutidos no campo da política econômica do superministro Paulo Guedes. No entanto, os grandes meios de comunicação dedicam páginas e mais páginas, telas e telas a lamentar a saída de Mansueto Almeida do cargo de Secretário do Tesouro Nacional. Esse verdadeiro ato falho cometido por grande parte dos formadores de opinião em favor do sistema financeiro revela a essência do pensamento e da estratégia de parcela expressiva do campo conservador em nosso País.

Afinal, esse mal disfarçado chororô todo parte daqueles indivíduos, grupos ou setores que se colocaram prontamente a favor do golpeachment da Presidenta Dilma ainda em 2016 e apostaram todas as suas fichas no esperado sucesso do governo da duplinha Temer & Meirelles. O discurso era de que seria importante recolocar a direção da economia brasileira em mãos de gente técnica e competente. Para isso, nada melhor do que o peemedebista mór no Palácio do Planalto e o banqueiro exemplar no Ministério da Fazenda. Bingo! Só que não. A receita toda do austericídio em sua versão 3.0 não surtiu os efeitos imaginados por esse pessoal.

O crescimento do PIB em 2017 e 2018 não conseguiu superar a marca de 1,3%, ao mesmo tempo em que o desemprego continuava na faixa entre 12% e 13% da população economicamente ativa. Assim, a política de austeridade cega e burra de cortes e mais cortes no orçamento federal servia apenas à manutenção dos enormes ganhos obtidos pelas empresas e conglomerados operantes no interior do sistema financeiro. Não nos esqueçamos nunca que os bancos continuaram apresentando, de forma vergonhosa, seus lucros bilionários crescentes ao longo de todo o período.

De Temer a Bolsonaro: uma só austeridade.

Na sequência de evolução de nossa conjuntura política, esse pessoal da grande imprensa - auto intitulada neutra e isenta - exerceu uma contribuição decisiva para que Bolsonaro fosse o vencedor das eleições de outubro de 2018. Mais uma vez, o discurso operava na faixa de frequência entre o deslumbramento escancarado e o oportunismo envergonhado. Mas o fato é que o nome de Paulo Guedes, na condição de o todo poderoso da economia de um possível governo do ex capitão, seduziu boa parte dos representantes diretos e indiretos do financismo. A narrativa dos agora arrependidos sublinhava e louvava as supostas capacidades do Chicago old boy como contraponto a eventuais dificuldades com a figura do chefe do governo. “O Presidente pode até ser meio truculento, mas Paulo Guedes no comando a economia é essencial” era a palavra de ordem a ser divulgada por todos os cantos.

E assim vieram medidas terríveis como: i) a tentativa da Reforma da Previdência fracassada de Temer; ii) a aprovação da EC 95/2016 que congelou os gastos públicos por longos 20 anos; iii) a Reforma Trabalhista redutora de direitos dos trabalhadores e dos sindicatos; iv) a Reforma Previdenciária de Bolsonaro/Guedes aprovada com a tintura cosmética de Rodrigo Maia e cia; v) a continuidade do processo de privatização de empresas estatais e a ampliação das concessões de serviços públicos ao capital privado; vi) a manutenção da mão pesada na condução da política fiscal, com foco na redução das despesas das políticas sócias e investimentos, ao passo que assegurava a geração de saldos para o pagamento de juros da dívida pública.

Pois desde o início do governo Temer e até o presente momento, Mansueto Almeida esteve sempre ocupando cargos estratégicos nos governos. Com Temer era o titular da importante Secretaria de Acompanhamento Econômicos (SEAE) do Ministério da Fazenda. Com Bolsonaro foi convidado para a Secretaria do Tesouro Nacional (STN). Para cumprir tal trajetória, ele havia abandonado o ninho tucano e decidira migrar para uma Esplanada que lhe parecia mais amigável. Até então, Mansueto havia sido assessor especial do Senador Tasso Jereissati (PSDB/CE) e consultor da campanha do candidato a presidente derrotado Aécio Neves em 2014.

Pois foram essas algumas das contribuições decisivas que ele ofereceu ao establishment do sistema financeiro para que fosse levada a cabo a tarefa de destruição do Estado brasileiro e o desmonte de parte fundamental das políticas públicas previstas na Constituição Federal. Mansueto incorporou para si a figura emblemática do exterminador de tudo aquilo que cheirasse a setor público ou que oferecesse algum espaço para construção de capacidades estatais.

Ocupando um espaço de destaque no comando bolsonarista, o tucano assumiu a persona do Tesouro destruidor. A insistência de Guedes em aprofundar o desastre da austeridade encontrou em Mansueto um colaborador de primeira hora. No exercício da STN, coube a ele a tarefa de zelar a todo custo pela redução das despesas públicas e promover a quebradeira generalizada das finanças dos governos estaduais e municipais. A partir de sua preocupação centrada e focada na obtenção de saldos considerados heroicos ou razoáveis em termos das contas fiscais, as consequências sociais e econômicas do desastre que tal política provocava para a grande maioria da população brasileira pouco fazia sentido.

Destruição e desmonte: eis o legado.

Pois o fracasso da política por ele defendida em 2019 foi mais do que evidente. O déficit fiscal seguia enorme e o crescimento do PIB foi pífio - não passou de 1,1%. O nível de atividades conseguiu ser ainda mais reduzido do que o biênio de Temer e o pibinho frustrou todas as expectativas daqueles que apostavam na equipe da “eficiência” do superministro. Com o advento da pandemia, as opções equivocadas se avolumaram e a equipe econômica parece disputar com o comando da saúde o primeiro lugar da incompetência em lidar com a crise e na busca de soluções efetivas.

Sentindo as dificuldades crescentes, Mansueto resolve pular fora do barco. Nessa operação atrapalhada, ele parece obedecer o mesmo roteiro dos articulistas e especialistas que resolveram, com tanto tempo de atraso, começar a bater mais de frente em Bolsonaro. O ex poderoso sai da STN, mas mantém sua apreciação positiva a respeito de tudo aquilo que fez ou que ajudou a aprovar. Sob sua batuta, o Tesouro comandou a destruição. Sob sua gestão ganhou ainda mais espaço a política de privatização de finanças públicas. Ou seja, aprofundaram-se as relações incestuosas entre a alta burocracia empoderada da área da economia e os grandes conglomerados do capital financeiro.

Não há motivo para lamentar a saída de Mansueto. Ele certamente será substituído por alguém que continuará implementando a mesma linha da austeridade imposta por Guedes. Mas tampouco há que se tecer loas ao seu legado à frente de órgãos da economia. A sua passagem por ali será sempre lembrada pelo enorme desastre que ajudou a provocar no Brasil.

Depois de sua exoneração do cargo, o técnico do IPEA avisou que deve continuar afastado de seu órgão de origem. Talvez a título de um merecido prêmio por bons serviços prestados, vai assumir alguma posição bem remunerada no setor privado. Do outro lado do balcão, deverá continuar a representar com primor os mesmos interesses que tão bem defendia quando ocupava as referidas posições no topo da tecnocracia do Estado brasileiro.



