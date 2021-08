No próximo dia 20 de agosto está prevista a chegada do ex-presidente LULA ao Ceará para seu primeiro contato “olhos nos olhos” com a militância e os quadros petistas desde que foi totalmente inocentado em março passado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) das esdrúxulas e criminosas acusações confeccionadas sobre ele desde 2018, numa execrável armação montada por setores do judiciário (Sérgio Moro) e militares (general Villas Bôas) como etapa de aprofundamento do Golpe implantado no país a partir de 2016.

Será uma visita importante, visando a tomar pé da articulação local em torno da eleição presidencial de 2022, na qual Lula lidera as pesquisas de opinião, de forma esmagadora, sendo prevista sua vitória já no primeiro turno. Em sua conta no twitter ele publicou: “Estou cheio de saudade do nosso querido Nordeste! Em breve a gente se reencontra. Tô chegando, pessoal!”.

Mas o que está em jogo na próxima eleição não é apenas o retorno do Brasil à democracia. É a luta entre a barbárie, que o bolsonarismo militarizado colocou em movimento desde que chegou ao poder, e a civilização. Trata-se de superar a exploração econômica ultraliberal implantada por Guedes com suas contrarreformas, para recuperar os direitos retirados da classe trabalhadora. Da inadiável tomada de posição pela sociedade brasileira diante do escândalo da fome que volta a assolar milhões de famílias irmãs por todo o território nacional.

Por tudo o que já construiu como dirigente sindical, como fundador do Partido dos Trabalhadores (PT) e como presidente do Brasil por dois mandatos consecutivos, Lula apresenta-se como o líder político experimentado e capaz de somar forças em torno de um projeto de Esperança para o Brasil.

Portanto, mais uma vez, a responsabilidade do Partido dos Trabalhadores torna-se histórica. Não se pode ter dubiedade, nem covardia nesta conjuntura na qual o fascismo emerge constantemente como ameaça real. Como afirmou recentemente o ex-senador paranaense Roberto Requião , numa crítica direta à postura belicosa de Ciro Gomes e de seus irmãos: “Atacar Lula é estar ao lado do autoritarismo dos fascistas. Lula é o único que se apresenta como a esperança de um novo tempo para o Brasil”.

De fato, causa espanto o inexplicável silêncio de alguns importantes quadros petistas locais, da capital e do estado, diante dos virulentos e continuados ataques de Ciro Gomes e de seus irmãos ao presidente Lula e ao PT. Seria muito importante que esses líderes petistas cearenses viessem a público explicar as razões de suas dolosas omissões diante dessas agressões públicas sofridas pelo Partido dos Trabalhadores. A população tem o direito de saber os porquês.

Como agravante, estes quadros petistas alinham-se de forma automática à inexplicável proposta cirista de entregar o governo do estado ao PDT, abrindo mão da cabeça da chapa majoritária, após oito anos de exitosa gestão do governador petista Camilo Santana.

Com o iminente retorno de LULA à Presidência do Brasil em 2022, cabe ao PT no Ceará a responsabilidade de avançar nas conquistas básicas auferidas no estado. É preciso fazer muito mais.

Uma das vozes que se levanta firmemente nesse sentido é a do deputado federal José Airton , advertindo para a necessidade da construção de um palanque forte e leal a Lula ao PT no governo estadual. Conforme tese defendida por ele nas diversas entrevistas em televisão, rádio e mídias sociais, “a expressão máxima do palanque do PT no Ceará precisa defender e garantir o PT governando o Brasil e o Ceará, além de ocupar uma cadeira no Senado Federal”.

Vamos então conferir os resultados dessa passagem de Lula pelo Nordeste brasileiro. No caso do Ceará, é preciso acompanhar como se comportarão os referidos quadros petistas que defendem a entrega do governo estadual ao PDT de Ciro Gomes, que não se cansa de denegrir a imagem de Lula e do PT pelos quatro cantos do Brasil.

