Torcer pela Argentina é tiro no pé

Depois da vitória contra a Croácia, os jogadores argentinos não se esqueceram, durante as comemorações no vestiário, de zoar com os brasileiros, que tinham sido eliminados pelos mesmos croatas dias antes.

Nenhuma surpresa. O Brasil é o maior rival da Argentina no futebol. Os dois países disputam a hegemonia na América do Sul. Classificados para a final, os hermanos já assumiram a liderança, deixando os brasileiros para trás.

Se ganharem a Copa, sua liderança será ainda maior. E terão mais motivos para zoar de nós.

Ainda assim, tudo indica que a maioria dos brasileiros prefere a Argentina campeã.

É muita vontade de ser zoado pelos argentinos.

