Trabalho remoto e as arbitrariedades do governo Leite

A implementação da modalidade de trabalho/ensino remoto - em formato híbrido - após o decreto que suspendeu as atividades físicas e presenciais nas escolas da rede pública estadual do RS em razão da pandemia merece um exame rigoroso por parte do sindicalismo classista.

Não temos contrariedade absoluta a adoção de medidas educacionais e pedagógicas que atendam os alunos para garantir o ano letivo e o aprendizado de crianças, adolescentes, jovens e adultos, porém isso não significa que apoiamos automática e acriticamente as decisões e encaminhamentos tomados pelo Governo Leite.

Observamos que a participação dos segmentos que compõe a comunidade escolar sequer aconteceu e os mesmos não foram consultados para a elaboração, execução, acompanhamento e avaliação da implantação do projeto em curso.

Ademais, ao não dialogar com os profissionais da educação e sua legítima representação sindical, responsáveis pelo trabalho na ponta do processo, estes foram ignorados, bem como suas experiências, contribuições e necessidades.

Reiteramos a importância de respeitar-se o princípio da Gestão Democrática, alicerce para qualquer iniciativa que se pretenda bem sucedida.

Mas os problemas são maiores e diversos. O não-cumprimento de distribuir conexão de internet e equipamentos para que todos pudessem realizar suas tarefas e compromissos revela a incapacidade governamental, cria um contingente de estudantes (e educadores) excluídos, reforça a segregação e a desigualdade educacional.

Não bastasse isso, o domínio e proficiência no uso das tecnologias da informação e comunicação demanda aprendizado, indisponível aos educandos e ofertado em cursos de formação ao arrepio de qualquer conceito pedagógico sensato. A verdadeira avalanche de informações feitas à toque de caixa não corresponde com metodologias adequadas para preparar professores e funcionários para o trabalho virtual e digital.

Sublinhamos que tal formação ocorre simultaneamente ao exercício das atividades laborais, cuja carga multiplicou-se, estendeu-se e intensificou-se com a rotina de preparação de aulas, postagens, atendimentos, correções, devolutivas, registros e preenchimento de planilhas e relatórios, além de vídeo aulas e reuniões escolares.

Dessa situação, depreendem-se outras: a do sobretrabalho real e a do mito do "não-trabalho". A primeira é óbvia, diz respeito ao acúmulo e excesso de atividades e funções a serem realizadas. A segunda é menos evidente, mas existe: o trabalho domiciliar aparece como algo menos exigente, desgastante, cansativo, afinal não se cumpre a jornada no local de trabalho e as condições sugerem facilitações e regalias.

O mito do não-trabalho constrói um imaginário de privilégio, quando não é. Precisamos lembrar que o fechamento das escolas se deu por conta de uma pandemia, dos riscos de contaminação, adoecimento e óbito. Portanto, se relaciona com o direito à preservação da vida. Mas o aspecto mais nefasto é a falsa noção de que os educadores recebem seus vencimentos - aliás, atrasados, parcelados e congelados - sem mérito.

Um desdobramento da ideia de "não-trabalho" é a da sobrecarga e sobreposição de atividades. O ritmo e o volume são tamanhos que não é difícil encontrar quem especule a volta das aulas presenciais com a reabertura das escolas como forma de aliviar o sofrimento físico e psíquico, mesmo com a exposição aos riscos do vírus.

Por fim, cabe registrar algumas outras questões lamentáveis: a do crescimento das denúncias de assédio moral, o problema do cancelamento de matrículas e das avaliações. Infelizmente, temos percebido que o afã de cumprir as determinações da SEDUC/CREs levou muitas direções de escolas a pressionar professores com ameaças de corte de ponto, disponibilidade e exoneração.

Também existem relatos sobre a possibilidade de cancelar matrículas de estudantes que não tem participado do ensino híbrido e discussões sobre aprovação e reprovação de alunos (em oposição ao que indica o CNE).

Repudiamos tais práticas e intenções, totalmente destoantes dos princípios de coleguismo e solidariedade (no primeiro caso) e impróprias num quadro de pandemia (no que se refere aos estudantes).

A CTB EDUCAÇÃO RS propõe...

