Traído, Aziz encerra sessão

Por Alex Solnik, do Jornalistas pela Democracia

Visivelmente irritado com as punhaladas nas costas que alegou ter levado de senadores que não cumpriram o acordo fechado na sala 7, onde ocorreu a tal reunião secreta, Aziz encerrou agora há pouco a sessão mais curta e tumultuada da CPI até agora. Nenhuma havia terminado antes da hora do almoço.

O alvo principal de Aziz foi o bolsonarista Eduardo Girão, a quem chamou de “oportunista pequeno” e “sorrateiro” e de a toda hora sem conhecimento médico empurrar a cloroquina goela abaixo da população.

Girão tentou reagir chamando-o de meu amigo, mas Aziz não deu o braço a torcer:

“V.Excia não é meu amigo”, retrucou.

Foi a primeira vez que Aziz saiu do sério.

A reunião secreta, que durou uma hora, foi sobre as próximas convocações. Mas, ao voltarem à sessão pública, os senadores começaram por negar que tivesse havido algum acordo. A começar por Renan:

“Eu não estou de acordo com a convocação de governadores”.

Em meio a tensão jamais vista nessa CPI finalmente foram aprovados, antes do encerramento abrupto dos trabalhos, requerimentos de convocação de dezenove pessoas, dentre as quais nove governadores e volta ao ringue de Queiroga e Pazuello.

Convocar governadores só interessa a Bolsonaro e a seu séquito e não à investigação da verdade sobre o que ocorreu no Brasil, pois está claro que os governadores sempre combateram a pandemia do modo correto, com base nas recomendações da OMS; além disso, quem fiscaliza os governadores – que é o que pretendem fazer os fanáticos bolsonaristas da CPI – são as Assembleia Estaduais.

Governadores poderão ir à Justiça sob essa alegação, o que poderá tirar a CPI dos trilhos que é tudo o que Bolsonaro quer.

Somente na próxima terça-feira serão votados os demais requerimentos.

(Conheça e apoie o projeto Jornalistas pela Democracia)

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.