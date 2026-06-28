Transição com a participação dos Estados Unidos

A proposição da formação de uma equipe de transição de governo, com a participação dos Estados Unidos, feita por determinado candidato, é uma completa aberração e descaramento.

Bem sabemos que a "res-pública" (coisa pública) nunca se completou nesse país ao sul do Equador, mas, desde 1889, lutamos por fazer o processo ascendente. Hoje, porém, perplexos, vemos o processo caminhar para trás, devido à "esperteza" dos que vendem a pátria em troca de muitos trocados, forçando-me a abraçar um discurso nacionalista.

Como entender que milhões de brasileiros — que se dizem movidos por elevados valores — ofereçam seu voto a "vendilhões do templo"? Sim, aqui cabe uma passagem bíblica, tão presente no discurso daqueles que vendem nosso "templo" de riquezas mil.

Entreguistas sempre houve no Brasil, mas nunca — como agora — essa escolha foi tão cínica ou mostrou, de forma tão descarada, a busca de vantagens pecuniárias, quer pessoais quer "dinásticas". Melhor dizendo, não há, nesse caso particular, nenhum verniz ideológico. Mais do que entrega, trata-se de "venda" e, como qualquer espécie de venda, a transação visa ao lucro.

E por que eles assim agem? Certamente porque encontram eco em milhões de brasileiros que lhes entregam seu voto — e se tornam corresponsáveis. Alguns desses participarão do botim, mas a imensa maioria, não.

Por que estão dispostos a fazê-lo? Embora eu tenha uma explicação teórica, deixo para cada um responder. Se, cognitiva e teoricamente, posso analisar a escolha, não posso aceitá-la, pois não se trata de um jogo democrático, mas de uma determinada postura frente a uma ordem internacional em mudança, na qual a potência de maior poder bélico luta por conservar a América Latina como seu "quintal particular".

Por que assim escrevo se as escolhas de parte do eleitorado já estão postas? Certamente porque continuo a ser otimista e esperançosa. E mais: porque, como professora de História, continuo a acreditar que as palavras têm alma, como dizia Confúcio, e que têm poder para despertar "belas adormecidas" de seus devaneios.

Meu voto, mais uma vez, será em Lula. Não porque seja PT — o que não sou —, mas porque me considero uma brasileira disposta a resistir ao entreguismo em prol da defesa de um Brasil livre e soberano, capaz de forjar cidadãos e cidadãs críticos e conscientes.

Rio de Janeiro, 27 de junho de 2026

Lená Menezes