Trânsito em julgado 1

Vou lhes apresentar a Advogada, uma mulher de meia idade, casada, com um filho; muito inteligente, e aparentemente, autossuficiente. Uma mulher sensual, com um olhar expressivo, muito segura de si edit

Vou lhes apresentar a Advogada, uma mulher de meia idade, casada, com um filho; muito inteligente, e aparentemente, autossuficiente. Uma mulher sensual, com um olhar expressivo, muito segura de si.

Ela não precisa de homens para validá-la, seu pai a construiu. Sabe o que quer e não permite ser usada, observa o seu espaço, mas age com a habilidade e o instinto de sobrevivência feminino. Tem consciência sobre como se postar para ter seus ganhos no mundo patriarcal, por isso circula bem no universo como ele se apresenta.

Nos conta que não é só nas relações amorosas que nos deparamos com as situações de dominações, e por este motivo, resolve falar sobre uma situação que vivera no trabalho, em uma sociedade com homens que se mostraram machistas tanto quanto em uma relação amorosa.

Ela falou sobre várias situações e contarei sobre algumas aqui. Confesso que me inspira, a sua liberdade, e como se vê nesse mundo, mas ela diz que como todo ser humano tem suas dores e derrotas, mas jamais desce do salto, de preferência um salto agulha.

A primeira história que vou contar é sobre uma sociedade que firmara com um colega de faculdade, a qual não prosperou, e não foi nada fácil lidar com o fim. Ela entende que não deve se submeter a ninguém, se não há parceria, não permanece.

No início de sua carreira, após o convite de um colega da faculdade, decidiu constituir uma sociedade com ele. Eles se davam muito bem, conversavam e debatiam sobre assuntos diversos, e isso a deixou tranquila e empolgada para abrir um negócio com o colega de profissão.

O Sócio no começo se mostrava muito solicito e trabalhavam bem, mas com o passar do tempo começou a observar a tentativa dele em dominá-la, e diante dos clientes se colocava como se fosse o poderoso chefão, e a advogada sua funcionária, isso a incomodava, por diversas vezes tentou dialogar sobre o assunto, mas ele sempre dizia que era impressão dela.

Diante de um caso complexo, decidiram formar uma parceria com outro escritório, tudo correu bem na reunião para tratar do assunto, ela expôs sua tese, a qual foi acatada, e ao final já tinham traçado a estratégia a ser utilizada. A Advogada disse que se sentira muito bem, pois para ela a sintonia profissional estava posta nessa parceria.

Quando saíram do escritório, para sua surpresa, seu sócio olhou para ela, e proferiu a seguinte sentença:

– Eu lhe trouxe aqui para ouvir, e não falar!

Atordoada com a fala, a Advogada reagiu:

- Nunca mais fale assim comigo, a tese foi desenvolvida por mim, você mal sabia do que se tratava o caso!

Ele se calou, e percorreram todo o trajeto até o escritório deles em silêncio.

A Advogada nos mostrava, ao relatar a história, que o machismo e o patriarcado não se reduzem aos encontros amorosos. Vimos a falta de consideração, a tentativa de submeter e dominar, que permeiam a maioria das relações. Quantas vezes passamos por isso no trabalho, e nos silenciamos, seja porque ficamos estarrecidas com essas atitudes, ou pelo medo da reação, ou até mesmo pelos nossos padrões culturais que nos ensinam a silenciar frente ao macho.

Ficamos estarrecidas com a fala do Sócio, e, atentamente, continuamos a ouvir a história da Advogada.

Após aquela reunião, e o absurdo que ouvira do Sócio, aquela parceria se desfez, tornou-se uma relação de desconfiança e com muitos atritos entre eles. A sua reação à tentativa de dominação, o tornou agressivo. No início acreditara que a relação havia se tornado competitiva, que talvez ele estivesse passando por algum problema pessoal, mas com o tempo percebeu que as atitudes dele eram uma tentativa de minar sua confiança, de desestabilizá-la; ele não queria mais dominá-la, mas, sim, destruí-la.

Aquela sociedade estava se tornando insustentável, não havia mais o respeito e consideração um pelo outro; mas ela decidira permanecer por mais um tempo, era seu trabalho, o sonho de prosperar com alguém que no princípio se mostrava como companheiro, que a respeitava e a tratava com igualdade.

A situação se agravava, e o desrespeito passou a imperar naquela sociedade. Diante do que se apresentava, ela precisava tomar uma decisão; e como sempre o dar um basta, finalizar aquela relação, estaria, mais uma vez, nas mãos de uma mulher.

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.