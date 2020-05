Três lados: Frente ampla, salvação nacional, fora Bolsonaro

O invisível salta aos olhos do observador arguto. A polarização política no Brasil ganhou novos contornos depois da frustração do PIB, do aparecimento da pandemia e da escalada autoritária desencadeada pelo Governo. De repente, o bloco que conduziu o Golpe, fraudou as eleições e elegeu Bolsonaro entrou em curto-circuito. Só lhes segura a agenda de contrarreformas ultraliberais. A Esquerda, às voltas com suas feridas mal curadas e isolamento, participa incidentalmente da luta política, tendo mais destaque suas ações no campo da institucionalidade do que os movimentos sociais propriamente ditos.

Mas a par de suas idiossincrasias e vicissitudes, é possível visualizar um caminho difícil, amargo e espinhoso para que a Esquerda possa abrir espaços e conseguir se colocar à altura dos desafios impostos pela dura realidade. Tal como um rio, é preciso ver que ele possui “três lados”: as margens esquerda e direita e o leito, submerso, imperceptível, esquecido, invisível.

A margem esquerda seria a constituição de uma Frente Ampla, isto é, de um arranjo político que unificasse as oposições social-democrata e liberal num organismo único, com pauta e fim exclusivamente político.

A margem direita se equivaleria ao chamamento por Salvação Nacional, quer dizer, um programa econômico de emergência para salvar a indústria brasileira, a produção, o trabalho, o emprego e a renda dos trabalhadores, estes acossados pela fome e miséria, além da negativa nos direitos sociais e nas políticas públicas.

O leito desse movimento e processo seria a determinação férrea em impedir o fascismo de aplicar seu anunciado golpe e, para além, pôr término ao desgoverno que conduz o Brasil ao caos sintetizando sua linha de atuação com o Fora Bolsonaro!

O jornalista Ricardo Noblat assinalou com perspicácia que há uma inversão curiosa e trágica no cenário político brasileiro: os 30% que dão apoio a Bolsonaro se comportam como se fossem 70% e, por sua vez, os 70% agem como se representassem apenas 30%.

Isso faz recordar FHC. Ele dizia - nos seus tempos de Presidente – que no Congresso Nacional tinha uma maioria desorganizada a defende-lo e uma minoria organizada a combatê-lo. Foi assim que a Esquerda ofereceu resistência e conseguiu evitar a destruição completa do Estado Nacional e de Bem Estar Social.

Talvez hoje o nosso drama seja esse: certas ditaduras funcionam antes pela vontade e ação de uma minoria. A "real de Madrid" - como costuma falar o meu amigo Juliano Roso - é que, ao que parece, Bolsonaro tem uma tropa organizada, ao passo que nós, não. Se unir, ampliar e pactuar, ou dizendo de outra forma, se considerarmos os “três lados” desse rio chamado Brasil, haverá a chance de vencermos essa etapa histórica. Oxalá, nossos líderes e estrategistas vejam isso.

