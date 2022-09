Apoie o 247

O 7 de setembro do bicentenário da independência foi transformado num comício nacional com dinheiro do erário, isso é delituoso, fere os princípios constitucionais da Administração Pública.

O mitômano se superou e virou hors-concours na categoria de político mais mentiroso do Brasil, superou Maluf, ganhou o troféu Pinóquio fascista, no formato de um pinico. “O homem que diz souNão é!Porque quem é mesmo éNão sou!” *

A necessidade de afirmar-se imbrochável, como diriam os pais da psicanálise: é exatamente a manifestação do complexo traumático de não ser.

“O homem que diz: DouNão dá!Porque quem dá mesmoNão diz!” *

A sua parceira já confidenciou, segundo veio a público, a sua consternação por não ser correspondida em seus desejos sexuais.

“O homem que diz: TôNão tá!Porque ninguém táQuando querCoitado do homem que caiNo canto de Ossanha, traidor!” *

Sonhou em ser um ditador, cantou loas, blefou, enlameou a farda dos militares, que se prestaram ao papel de figuras decorativas de um comício eleitoral, numa efeméride duplamente histórica.

Desconsiderou o protocolo, foi descortês com o presidente de Portugal, e transmitiu para o exterior a imagem de um Brasil ridiculamente estereotipado.

Um circo de horrores fascistas foi o espetáculo patético que o bolsonarismo propiciou nesse dia histórico. Não se sabe quanto foi gasto, mas quanto tenha sido, pouco não foi, num país com mais de 33 milhões na miséria, soa como um deboche, uma total ausência de respeito e compaixão à situação social.

Constrangidos pelo imperial presidente, os militares fardados participaram de um comício político-eleitoral, feriram à Carta Magna e o código de disciplina das FFFAA.

O cancelamento do tradicional desfile cívico-militar no Rio Janeiro foi o ápice do despotismo do ex-capitão para com os comandantes militares da região leste.

Protagonista e coadjuvantes foram infiéis à pátria!

O débito militar com a nação vai aumentando.

Que os “patriotários” se libertem desse prestidigitador corrupto e genocida, cujas grotescas declarações servem de desvio de foco à sua incompetência.

Provocado ou de oficio, o TSE tem que tomar medidas, visto que houve desvio de finalidade e (ab)uso da máquina pública para vantagens pessoais.

O dinheiro público não pode servir para ferir a Constituição e a promoção da desarmonia entre os poderes.

Isolado pelos demais poderes da República, a sua candidatura brocha por catarse escatológica.

Com o tesão e a energia do encanto da democracia, vamos com a brava gente brasileira derrotar esse servil fascista.

Ditadura nunca mais, bolsonarismo basta, democracia sempre mais!

* Canto de Ossanha, Vinícius de Moraes

