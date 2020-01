Trump apertou o gatilho

A atitude do presidente norte americano, não tem outra conotação a não ser ato de terrorismo! Sim, ainda existe a hipótese, do tal attentado, pois é assim que devemos chamar, não ter sido autorizado pelo Congresso, o que, muito provavelmente pode vir a pertubar mais ainda a situação do presidente norte americano edit

Seja para captação de votos, com a tentativa de coroar sua imagem rachada diante dos eleitores, seguindo o padrão, estilo senhor da guerra, de Georg W. Bush Seja para desviar as atenções sobre o seu processo de impeachment, ou, ainda, “usurpação” (para não ser deselegante e utilizar um verbo mais direto) e domínio do petróleo iraniano ou até mesmo o sentimento mais vil e vergonhoso que só cabem aos covardes, a vingança. Donald Trump colocou o ano que se inicia frente a uma verdadeira ameaça por conta de sua truculência e ignorância.

A atitude do presidente norte americano, não tem outra conotação a não ser ato de terrorismo! Sim, ainda existe a hipótese, do tal attentado, pois é assim que devemos chamar, não ter sido autorizado pelo Congresso, o que, muito provavelmente pode vir a pertubar mais ainda a situação do presidente norte americano.

Soleimani, que liderava as Forças Quds desde a década de 1990, era a figura mais reverenciada das Forças Armadas do Irã e uma das autoridades de mais alto nível do país. Sua popularidade era imensa, sua morte, brutal já o coloca na condição de mártir pelo povo iraniano.

O ataque aconteceu poucos dias após manifestantes invadirem a embaixada dos EUA em Bagdá, entrando em confronto com as forças americanas no local. Segundo informaçãoes do Pentágono, Soleimani teria aprovado os ataques à embaixada, o que dessa forma, justificaria o assassinato de Soleimani, pois segundo, o próprio Péntágono, esistia a suspeita de um ataque contra os americanos.

Donald Trump comprometeu a economia e a paz mundial. Sua ofensiva covarde utilizando drones, autorizando através de uma ordem direta o bombardeio ao Iraque, no aeroporto de Bagdá, afronta a soberania e legitimidade daquela nação, é uma declaração de guerra! Nos vale aqui lembrar, mais uma vez, que o ex presidente norte americano, Georrge W. Bush, levantando certezas infundadas e sem comprovação até os dias de hoje, alegava que aquela nação, o Iraque, desenvolvia armas de destruição em massa. A invasão do país levou a caça , prisão e condenação a morte de Saddam Hussein. O resultado, hoje, é um Iraque dividido que amarga constantes confrontos.

A nota do pentágono em muito se encaixa aos moldes e justificativas já utilizadas no passaso: Meras especulações! Em nota o pentágono informou: “O general Soleimani estava desenvolvendo ativamente planos para atacar diplomatas e militares americanos no Iraque e em toda a região”

Donald Trump ao autorizar o disparo de mísseis contra o comboio do general Soleimani provocando seu assassinato, ameaça diretamente a paz mundial. O primeiro tiro de uma guerra que pode tomar proporções destruidoras.

Potencias mundiais já começaram a se pronunciar. A Rússia considerou o ataque que levou ao assassinato uma atitude que intensificará os conflitos no Oriente médio, e prestou condolências ao povo iraniano. O primeiro ministro israelense, classifica o atentado como “autodefesa” norte americana.

Donald Trump apertou o gatilho, e parece que o mundo está começando a se dividir. Se é guerra fria ou não, ainda não sabemos.