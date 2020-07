Trump, o bozo do império, explicita má-fé e tenta interditar eleições dos EUA

A verdade é que o bozo Donald Trump, a exemplo do bozo Jair Bolsonaro dos trópicos do Brasil, é o timoneiro da morte e, rapidamente, percebeu, como todo malandro "esperto", que irá se dar mal, no caso dele eleitoralmente edit

E não é que o bozo de extrema direita dos Estados Unidos, ao perceber que tem muita chance de perder as eleições por causa de sua incompetência em âmbito social e econômico, além de evidenciar procedimentos fascistas, que contrariam os interesses da maioria do povo estadunidense, quer interditar as eleições presidenciais?



É isso mesmo. O bozo norte-americano está a usar subterfúgios desonestos e impróprios à liturgia do cargo e, com efeito, mente com incontrolável despudor, como se não tivesse amanhã, bem como trata a sociedade norte-americana e a comunidade internacional como se fossem idiotas e não percebessem que seu desejo narcisista, digno de um arrivista ressentido, tem por único propósito negar a péssima realidade de seu desgoverno, que afunda na lama podre e fétida do alto desemprego e nas mortes e infecções propiciadas pela crise do novo coronavírus --- Covid-19.



A verdade é que o bozo Donald Trump, a exemplo do bozo Jair Bolsonaro dos trópicos do Brasil, é o timoneiro da morte e, rapidamente, percebeu, como todo malandro "esperto", que irá se dar mal, no caso dele eleitoralmente.



O bozo gringo está à distância preocupado com seu concorrente democrata à Casa Branca, conforme as pesquisas eleitorais, que indicam Joe Biden com 52% contra apenas 37% para Trump, que inconformado com sua possível derrota em novembro, quando acontecerão as eleições nos EUA, reage de forma infantilizada ao tempo que gangsteriana e mentirosa, a se utilizar de argumentos sórdidos, de forma a causar confusão à sociedade e, por sua vez, beneficiar-se politicamente com a interdição do processo eleitoral.



Nada mais bozo --- bozoniano: cometer patifarias por intermédio da mentira e traição. Trump, sujeito mentiroso patológico e capitalista selvagem desprovido, reiteradamente, de empatia pelos pobres, minorias, grupos étnicos e nações que defendem seus interesses, quer melar o jogo democrático, ou seja, colocar a bola debaixo do braço, impedir a realização da partida e ir para casa feliz da vida com mais uma infâmia perpetrada, que ele realiza em sua vida intelectualmente limitada e apenas vocacionada para acumular muito dinheiro, até o dia de ele ir, igual a qualquer vivente, para o cemitério.



Trump, o bozo de lá, está a pecar por sua arrogância e prepotência sem limites, mesmo, na verdade, a ser um mortal, que pode, inclusive, ser vítima de doenças como a Covid-19. Contudo, ele vive em um plano psicológico paralelo às realidades, em uma crença que não condiz com a realidade dos fatos, porque sua intenção e desejos se sobrepõem à verdade fática, que não dá margem a elucubrações dignas de um sociopata com mania de perseguição.



Donald Trump, tal qual ao bozo do Brasil, é um indivíduo obsessivo, sistematicamente em conflito com a realidade e também com a sociedade. Trata-se de um caso grave e radical de hedonismo, a fluir romanescamente, a ter sua narcisa imagem espelhada ou refletida em outros rincões do planeta, a exemplo do fascista e igualmente ditatorial e mentiroso Jair Bolsonaro.



Não é à toa que são os mandatários mais parecidos em carácteres e proposições políticas, cujo modelo ultraliberal suga literalmente as entranhas dos dois países, a ultrapassar os limites da exploração dos trabalhadores e aposentados, a retirar-lhes direitos e a reprimi-los policialescamente se tiverem oportunidades.



Por seu turno, não é à toa também, e essas realidades são gravíssimas, que são os presidentes dos dois países líderes em vítimas de covid-19, porque homens do vale tudo, negacionistas em pleno século XXI, conforme comprovam, por exemplo, suas ações e atitudes que são crimes de responsabilidade, que fariam qualquer sociedade civilizada e informada a protestar e exigir seus impeachments, para depois serem encarcerados por seus crimes contra a humanidade.



Além disso, trata-se de dirigentes fanaticamente privatistas, que apregoam e realizam, desmedidamente, o desmonte criminoso do Estado, a exemplo do Brasil, que está a ter, irresponsavelmente, seus complexos sistemas criados no decorrer de décadas para proteger e preservar o meio ambiente, os indígenas, o SUS, as universidades federais e os programas de inclusão e proteção social, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, que, apesar de serem país rico, deparam-se com muita pobreza, racismo endêmico, falta de direitos trabalhistas e de saúde pública e universal, além de terem a maior população carcerária do mundo, sendo que a maioria das pessoas encarceradas é negra, além da repressão humilhante e desumana aos migrantes, em busca de melhores condições de vida.



Então, tanto aqui no Brasil quanto nos Estados Unidos, muita coisa está de mal a pior, ou seja: "há algo de podre no reino da Dinamarca". A verdade é que o Trump de lá como o daqui usam as redes sociais e se valem ilegalmente de fakes news. Aliás, o bozo dos trópicos se elegeu praticamente a se valer desse processo subterrâneo e considerado criminoso pelo STF e grande maioria da sociedade brasileira.

Trump é um fanfarrão irresponsável, mas muito perigoso à vida das pessoas em todo o planeta e fará de tudo para se reeleger, como teve conduta parecida o bozo do Brasil, que mesmo eleito com milhões de votos disse que o processo eleitoral e as urnas não são confiáveis, uma estratégia cretina e criminosa de pressionar e colocar na berlinda o TSE e o moderno sistema eleitoral brasileiro e, por seu modo, mantê-lo sob jugo de seus interesses nada republicanos.

O presidente dos EUA alega em seu twitter o seguinte: "Com a votação universal por correio (não votação ausente, o que é bom), 2020 será a eleição mais imprecisa e fraudulenta da história. Será uma grande vergonha para os EUA. Adiar a eleição até que as pessoas possam votar de maneira adequada, precisa e segura?".

Evidentemente que se trata de uma falácia e distorção do bozo imperialista por saber de seus baixos índices de aprovação popular. O bozo do norte e chefe direto do bozo de terceiro mundo, irremediavelmente subserviente e colonizado, que, lamentavelmente, orgulha-se de ser um lacaio a mando dos interesses econômicos e geopolíticos dos Estados Unidos e do capital internacional.

A verdade é que a realidade deu tapas na cara de Donald Trump, e as pesquisas são as mãos que deixaram vermelhas as faces de um presidente odiado por grande parte do povo norte-americano, que deu mostras de sua profunda insatisfação no episódio do assassinato de cidadão negro por parte de policiais. A revolta popular não se resume apenas a questões étnicas, mas também se expande às condições de vida, à igualdade de oportunidades e ao desemprego.

Engana-se seriamente quem pensa que os EUA não são um caldeirão a ferver ao máximo suas idiossincrasias, contradições e injustiças somadas ao arrocho salarial e desemprego. Acorde, cara pálida, Trump efetiva políticas ultraliberais e privilegia os ricos, as grandes corporações privadas e os bancos. Ponto. E igual faz o Bozo fascista e irresponsável do Brasil, com o apoio lamentável de generais historicamente obcecados pelo poder civil e pelo mundo político, pois se ater à Constituição é muito pouco para tais milicos, que não vão a uma guerra há 150 anos.

Trata-se de generais analfabetos políticos, desprovidos de empatia com a população, elitistas e subalternos aos interesses dos EUA, que estão de braços cruzados a ver o fundamentalista do mercado, Paulo Guedes, a cometer crimes de lesa-pátria contra o patrimônio público e, cinicamente, considerarem-se "patriotas". Só que o Brasil é muito mais pobre do que os EUA, com milhões de pessoas que precisam da ajuda do Estado para comer. Apenas isso...

Enfim, as pesquisas eleitorais repercutidas pela CNN não deixam dúvidas que o mandatário ultraliberal de personalidade fascista, Donald Trump, irá comer um dobrado para reverter a dianteira do democrata Joe Biden, que em novembro receberá votos de milhões de norte-americanos cansados de perversidade, intolerância e ignorância, a exemplo das reações negativas de Trump quanto ao movimento "Vidas Negras Importam" e ao combate e prevenção ao vírus que já matou milhões de pessoas no mundo e causou dores às suas famílias. Trump, o bozo do império, explicita má-fé e tenta interditar as eleições presidenciais dos Estados Unidos, porque não aceita perder nem para a democracia que o elegeu presidente. É isso aí.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.