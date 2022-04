Tucanos fora da corrida presidencial

Apoie o 247

ICL

Por Alex Solnik, do Jornalistas pela Democracia

Não adianta João Doria trocar o comandante de sua campanha, o presidente do PSDB, Bruno Araújo, pelo seu fiel aliado Marco Vinholi, como foi anunciado hoje. Araújo não é o culpado pelo pífio desempenho do ex-governador na atual campanha.

O fato é que o PSDB se tornou um partido quase nanico depois da janela partidária, com apenas 24 deputados federais.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Ao se aliar a partidos bem maiores - o União Brasil, com 52 deputados e o MDB, com 40 - o PSDB perdeu força para impor decisões a seu favor, seja com João Doria, seja com Eduardo Leite.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

E é também óbvio que um partido com apenas 24 deputados não tem condições para entrar sozinho na corrida presidencial.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Tudo indica que, pela primeira vez desde a redemocratização, os tucanos vão ficar fora da eleição nacional, já que o União Brasil vai de Luciano Bivar e o MDB deverá indicar Simone Tebet a vice.

A não ser que o ex-governador paulista, que tem obsessão pelo Planalto, insista em se candidatar só com o apoio do seu partido, contra tudo e contra todos, e corra o risco de bater o recorde negativo da campanha de 2018, quando o então tucano Geraldo Alckmin obteve 4,6% dos votos.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Bem fez Alckmin, pulando fora da canoa furada antes de afundar.

(Conheça e apoie o projeto Jornalistas pela Democracia)

Este artigo não representa a opinião do Brasil 247 e é de responsabilidade do colunista.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE