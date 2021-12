Um ano para não esquecer

"Este 2021 que termina hoje foi, definitivamente, um ano maldito. No entanto, 2022 chega com brisas de esperança", escreve Eric Nepomuceno edit

Eric Nepomuceno, do Jornalistas pela Democracia

Este 2021 que termina hoje chega ao fim foi, definitivamente, um ano maldito. E o melhor sinal que tenho disso é que em seus últimos e derradeiros dias levou José Maria Rabelo e Lya Luft.

Em nome do respeito pelas palavras, devo dizer que ela e eu nunca fomos propriamente amigos. Minha admiração pela sua obra, em especial um livro doloroso e belíssimo de poemas chamado “O lado fatal”, que depois Lya renegou, continua intocada.

Em muitos aspectos discordamos sem remédio. Mas isso nunca, em momento algum, impediu que meu respeito por ela se mantivesse intacto. E em nossos encontros sempre houvesse um clima cálido, de afeto mútuo.

Sua silenciosa partida machucou minha alma ainda mais.

Aliás, este 31 de dezembro se reflete plenamente no que acontece aqui, no bairro de Petrópolis onde estou.

Amanheci especialmente cedo, às cinco e meia da madrugada. Céu encoberto, chuva fina, frio.

Durante a noite e a madrugada houve um vento forte, que derrubou árvores e deixou muitas casas, e minha entre elas, sem luz. O sinal do celular sumiu lá pelas nove da manhã. Tudo continua assim enquanto escrevo, passadas as três da tarde.

O termômetro não saiu nem sai, ao menos até agora, da casa dos 17 graus. É certo que daqui em diante vai começar a esfriar mais e mais.

Quer retrato melhor deste ano que finalmente acaba? Aliás, nada mais apropriado que Jair Messias andando de jetsky enquanto o sul da Bahia e parte do norte de Minas naufragam. É a mostra mais palpável da sua crueldade, da sua irresponsabilidade, da sua insensibilidade de genocida

Pois as previsões indicam que 2022 terá seu primeiro dia igual ou muito parecido com esta última jornada deste 2021 que termina hoje.

Teremos pela frente um ano de altíssima tensão, de crise permanente, com a pobreza e a miséria crescendo e o país sendo destruído a cada dia pelo pior e mais grotesco governo da história da República.

Jair Messias vai continuar tentando, enquanto destroça tudo, manter seu rebanho de histéricos em agitação máxima.

Devemos esperar – eu estou certo disso – uma campanha eleitoral coberta não só de mentiras pagas espalhadas pelas redes sociais, mas de altíssimo perigo de atos de violência.

É até possível prever qual a reação de Jair Messias e sua quatrilha de filhos quando for derrotado. O que é impossível é prever a dimensão e as consequências dessa reação.

E no entanto, 2022 chega com brisas de esperança. E espero de verdade que aos poucos essa brisa vire vento até chegar a vendaval.

Estou me referindo, claro, às eleições de outubro. Derrotar esplendidamente Jair Messias será o primeiro passo para dar início, em 2023, à lenta, ardorosa e dolorosa reconstrução do que restar do país.

É preciso estar especialmente atento para a eleição do Congresso. Que cada um dos brasileiros saiba eleger um deputado federal e um senador que sejam capazes de reverter uma das piores, se não a pior, legislatura desde a retomada da democracia.

Esse é o único dos caminhos que temos pela frente para tentar resgatar aquele futuro que estava no horizonte e naufragou.

A todos e a cada um de nós desejo assim um 2022: de luta limpa, de esperança e de retomada do caminho que foi fechado de forma brutal.

E que volte a luz – não só aqui em casa, mas para todos nós no Brasil.

