Um cavalo trota sobre 30 mil mortos!

No último dia de maio de 2020, os brasileiros tiveram um espetáculo a parte em meio a esta pandemia que está perto de colocar o Brasil no pódio mundial de casos de morte e contágio. O país está em quarto lugar no ranking.

E o presidente da República passeou a cavalo nos arredores da Casa Grande palaciana, em Brasília. Sim, após sobrevoar de helicóptero e visualizar os ajuntamentos populares favoráveis a sua gestão, que na realidade são meras reações fascistas. O líder máximo do país, sem usar máscaras, caminhou perto do famoso “Cercadinho” e pegou crianças no colo, num ato de extrema reincidência.

Não se trata de uma produção de ficção científica, é a verdade dentro da pós-verdade que elegeu esta tragicomédia. E hoje, os novos heróis do dia são as torcidas organizadas (bem conscientes) a respeito de um estado de DEMOCRACIA que está “catando cavaco”. A teocracia aliada a uma ordem miliciana está inspirando homens e mulheres a reacenderem as tochas do nazismo para derrubar poderes instituídos, desde o advento da Revolução Francesa.

Estamos à beira de uma guerra civil nos moldes da Revolução Constitucionalista de 1932. Talvez haja uma contrapartida aos atos contratados por uma gang de “patriotas armados”, que pensam saber a definição do vocábulo: liberdade.

Com roupas escuras, máscaras e tochas um grupo nacional denominado de 300, realizou uma caminhada nesta madrugada, e gritava palavras de ordem contra o STF. Uma mulher loura que fundou um partido feminista no Brasil foi a responsável por esta tresloucada movimentação, que vive a expensas de uma seita chefiada por um gabinete repleto de raiva, que não admite ver seu líder máximo "perder a cabeça."

Somos setenta por cento. E isto é o que importa agora, as pessoas estão se conscientizando a duras penas; é uma resistência nova, uma resistência que não veste as cores da bandeira, por fora, porém possui um coração pintado de verde, amarelo, azul e branco. O percentual de votos brancos e nulos no segundo turno das eleições de 2018 para presidente foi de 30,4%. Este resultado é altamente expressivo, e denota o quanto estamos vivendo sob uma nova direção em termos de fé partidária.

Enquanto isso camada ampla da população se esvai pelo mortífero vírus que não mede esforços em se propagar, se aproveitando da desigualdade social que vigora, em meio a um Espetáculo político ensandecido, que faz dos mais ingênuos (como sempre) uma turba de ideologizados úteis.

#LEIABRAZILEVIREBRASIL

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.