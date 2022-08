Apoie o 247

ICL

Por Eric Nepomuceno, para o 247

Antes mesmo que o 18 de agosto virasse noite rumo à madrugada seguinte tivemos um dia para não esquecer.

Primeiro, ficamos sabendo que um grupo de empresários bolsonaristas defenderam, via whatsapp, que se Lula ganhar a eleição – tanto faz se no primeiro ou no segundo turno – aconteça de imediato um golpe de Estado.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Depois, vimos como um Jair Messias mais descontrolado que nunca – é fácil imaginar o que virá pela frente daqui em diante – partindo, primeiro, para cima de um youtuber tentando arrancar o celular da mão dele. E depois, no meio de uma entrevista coletiva em que parecia especialmente tenso, berrar sabe-se lá com qual assessor um vigoroso “ninguém bota a mão em mim”. O assessor devia estar tentando o impossível, ou seja, acalmar o desequilibrado. Levou um passa-fora danado.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

E culminando uma jornada tão peculiar (pelo menos até as quatro e pouco da tarde…), correu como fio d’água o tal youtuber chamando Jair Messias de “Tchucuca do Centrão”. O apelido tem tudo para pegar e ser vastamente usado durante a campanha eleitoral.

Ah, claro, teve mais: foi o dia em que explodiu mais um escândalo indicando o oceano de corrupção em que está mergulhado o governo do pior e mais abjeto presidente da história da República.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Uma jovem de 21 anos, de Goiânia, aparece como proprietária de uma empresa que faturou um contrato de 61 milhões e 700 mil reais comprando tratores de uma empresa criada há apenas dois anos. De saída, a Controladoria Geral da União desconfia de um super-faturamento de quase doze milhões de reais.

Tudo é esquisito nessa história. A jovem, Ana Luiza Batista, aparece aos seus 21 anos nas redes sociais dizendo que é vendedora em uma loja de sapatos. Já a mãe diz que na verdade ela trabalha como diarista.

Seja o que for – diarista, vendedora ou sabe-se lá a que ramo ela de verdade se dedica – mãe e filha coincidem num ponto: ela jamais teve empresa alguma. Nem sabiam, aliás, da existência da empresa envolvida.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

É mais um escândalo de corrupção detectado na famigerada Codevasf – Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e da Parnaíba – entregue por Jair Messias ao Centrão.

Há, mais que suspeitas, indícios palpáveis de super-faturamento em compras de tudo que é tipo, de tratores a tubos de PVC, e em todos os Estados onde a Codevasf atua.

Sim, sim, um dia para não esquecer: Jair Messias partindo para cima de um Youtuber, novo escândalo de corrupção e, claro, outra definição certeira para o mandatário: “Tchuchuca do Centrão”.

Que coisa… de Genocida a Tchuchuca há um longo e sólido caminho. E é por ese caminho que Jair Messias continua galopando solto e furioso.

Apoie a iniciativa do Jornalistas pela Democracia no Catarse

Este artigo não representa a opinião do Brasil 247 e é de responsabilidade do colunista.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.