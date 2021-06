Um novo Brasil surgirá; virá das ruas, da luta popular

Por Julimar Roberto

No dia 29 de maio, as ruas de todo o país foram tomadas por milhares de brasileiras e brasileiros contra o governo genocida de Bolsonaro. Os atos democráticos e espontâneos, foram a primeira grande ação popular contra o governo responsável por quase 500 mil mortes desde o início da pandemia.

Uma nova mobilização está marcada para este sábado (19) e deve acontecer em várias cidades do país. Contra a fome, por vacinas, por empregos, por direitos e, principalmente, por #ForaBolsaro, os atos de rua evidenciam o anseio do povo por um governante comprometido com os ideais populares.

Um governo vindo do povo, que dialogue com o povo e que governe para o povo. E não há outro nome para cumprir essa missão além do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva que, em dois mandatos, elevou o país a níveis econômicos e sociais nunca antes vistos em nossa história. Tudo isso construído com a participação popular, a partir de um projeto de Estado que trouxe o povo ao centro do debate.

Mas apesar de as ruas estarem tomadas pelo movimento #ForaBolsonaro e Lula crescer diariamente nas intenções de votos para as eleições de 2022, as projeções ainda apontam o risco de um cenário em que possa haver a continuidade do governo da morte. Isso significaria mais quatro anos de desgoverno, de ausência de políticas de valorização para os trabalhadores e trabalhadoras, de retirada de direitos e de condenação do povo pobre à morte, quer seja por doença (Covid-19), fome ou na mira de um fuzil das forças “de segurança”.

Por isso, ir às ruas e fortalecer o movimento Fora Bolsonaro é urgente! E todos e todas que não temem o contágio e não fazem parte de grupos de risco, com o cuidado necessário de seguir todas as medidas protetivas, devem participar das mobilizações presenciais. Os demais se encarregam dos protestos virtuais, pois ambos são atos de resistência. E, mais do que nunca, resistir é preciso. Resistir e jamais sucumbir ao projeto patriarcal de um governo que condena milhares de vidas para alimentar o próprio ego.

Mais que lutar pelo #Fora Bolsonaro, precisamos derrotá-lo — e a todos os seus aliados — nas urnas, em 2022, e pôr fim ao genocídio da população brasileira. Assim, o Brasil voltará a sorrir e o povo poderá sonhar novamente.

Entretanto, com a queda do governo Bolsonaro, a mobilização não pode cessar. Como sempre foi na história do nosso país, as ruas são do povo. E é por meio desse protagonismo que nossos anseios são atendidos. Por isso, para que Lula consiga colocar em prática uma gestão democrática, com participação popular, as brasileiras e os brasileiros devem continuar em luta.

Como também vimos em outros momentos, sem pressão, o Congresso Nacional se entrega à ilusão patriarcal e se distancia de quem os elegeu. E, sem parlamentares comprometidos com a população, o governo tem sua atuação limitada e fica refém das chantagens daqueles que visam, apenas, o benefício próprio em detrimento do bem-estar da população.

Foi nas ruas que reconquistamos nossa democracia e será nas ruas que reergueremos o país. Um novo Brasil está surgindo e, nele, não há espaço para tipos como Bolsonaro. Ele virá das ruas e por meio da mobilização popular! Uma nação forte, diversa, em que todas e todos tenham igualdades de direitos, oportunidades e dignidade.

Sigamos em luta!

