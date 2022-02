Um partido de lutas e debate público

Apoie o 247

Uma das características fundamentais do Partido dos Trabalhadores, por ser um partido de massas, é a de garantir o debate público das teses políticas defendidas pelas diversas correntes de pensamento presentes em sua trajetória desde sua gênese. Esta característica faz do PT um partido singular na história política brasileira, capacitando-o de enorme energia criadora e recriadora, mesmo quando submetido a cenários de ataques das forças reacionárias como ocorreu recentemente com a orquestração que preparou, executou e implantou o Golpe de 2016.

Ontem, 06, a coordenação estadual do Movimento PT LÁ E CÁ, cuja centralidade está em defender a candidatura própria do PT ao governo do estado do Ceará, visando garantir um palanque leal e forte, sem ambiguidades nem vacilações, ao projeto nacional Lula Presidente, emitiu uma Nota à Imprensa por meio da qual apresenta sua análise do resultado da reunião do Diretório Estadual do PT Ceará, realizada no último dia 29.Três pontos centrais são colocados em destaque pelo comunicado. Primeiramente a confirmação de que não ter havido uma decisão sobre que posição o PT ocupará na chapa eventualmente acordada com outros partidos, mantendo-se o espaço defendido pelo Movimento PT Lá e Cá para que o partido encabece a coligação nas eleições de 2022. Em segundo lugar, a única decisão tática eleitoral aprovada na reunião foi a aprovação da indicação do atual governador do PT, Camilo Santana, como pré-candidato ao Senado. Por fim, não obstante alguns grupos haverem apresentado uma Moção de Repúdio a Ciro Gomes, foi aprovada a moção de solidariedade ao presidente Lula, alvo de reiterados ataques de Ciro Gomes (PDT-CE).

Para o Deputado Federal José Airton, “a questão da candidatura do PT ao governo do estado continua aberta e o importante é manter-se firmes na luta pelo protagonismo do PT, por um palanque leal e forte para Lula no Ceará e em sua defesa contra os ataques desqualificados, agressivos e baixos que só reforçam o conservadorismo e o ódio à democracia. O fundamental neste momento é o PT continuar garantindo o debate democrático aberto entre militantes por meio de suas instâncias partidárias”

Na opinião da Deputada Federal Luizianne Lins, “ter uma candidatura do PT ao governo do Ceará é de fundamental importância na luta contra essa tragédia política que vivemos. Quanto mais fortalecido estiver o PT no processo de derrota do desgoverno fascista de Bolsonaro e na afirmação do nosso projeto democrático e popular nos estados da Federação, mais próximo o nosso partido estará da sua consolidação social e do sucesso eleitoral de Lula presidente em 2022. Nosso Movimento segue firme em sua empreitada”.

Depois de haverem realizado duas assembleias plenárias, com a participação de mais de 800 pessoas, advindas de todas as regiões do estado, está prevista a realização da Plenária de Fevereiro a qual terá como ponto de reflexão as ações necessárias para implementar as resoluções operativas da reunião do Diretório Estadual.

Assinam a Nota o Deputado Federal José Airton; a Deputada Federal Luizianne Lins; o Deputado Estadual Elmano de Freitas; Jonas Dezidoro, do grupo Movimento PT; Leda Vasconcelos, do grupo Diálogo e Ação Petista; Deodato Ramalho, do grupo Articulação de Esquerda; Paulo Assunção, do gruo Optei; Vaumik Ribeiro, do grupo Articulação Unidade na Luta; Waldemir Catanho, do grupo Democracia Socialista; Alexandre Aragão, coordenador estadual do Movimento PT Lá e Cá.

