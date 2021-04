Um pouco de saudade

Valoriza sua mãe enquanto a tem... porque só quem não a tem mais, sabe a falta que ela faz. (Fábio de Melo)

O dia 1° de abril é comemorado tradicionalmente em alguns países do ocidente como o dia da mentira. No Brasil não é diferente. As brincadeiras são constantes para tornar o dia mais divertido. Embora não exista unanimidade no que tange sua origem, o campo majoritário atribui que seu nascedouro foi na França, sendo inerentes as pessoas que não aceitaram as alterações patrocinadas pelo rei Carlos IX no calendário. Existe uma ala divergente, que atribui a origem do dia da mentira ao período medieval. Mas voltando a corrente majoritária, a mesma encontra respaldo por causa da caduquice do calendário criado por Juliano. A época, o Estado francês comemorava o Ano Novo no dia 25 de março, quando era dado início a estação da primavera, as comemorações se estendiam até o dia 1° de abril.

Em 1563, o rei Carlos IX resolveu mudar o Ano Novo francês para o dia 1° de janeiro. Ao ser aprovada pelo Parlamento, recebeu o nome de Édito de Roussilou. A partir daí, ocorreu à mudança no calendário. Mesmo assim, algumas pessoas continuaram comemorando o Ano Novo no dia 25 de março. De uma coisa tenho certeza, o aniversário de nascimento da minha genitora é no primeiro dia do mês de abril. Para mim sempre foi motivo de muita alegria. Mas desde que deixou a terra, a data passou a ser para mim como algo sombrio e recheado de saudosismo de um período que não volta mais. Gostaria que fosse mentira o seu falecimento, assim como a quantidade tenebrosa de pessoas que estão perecendo por conta da COVID-19.

