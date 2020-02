Uma rainha da sucata no país da incultura!

Rainha da sucata foi uma dessas novelas que roubou de muitos a oportunidade de evoluir através do estudo edit

O versículo 82.6 garante que somos deuses, e vários absolutistas levaram esta máxima a sério na construção de seus reinados.

Nós, vivemos sob os auspícios das regras que nos ferem e matam por séculos, com reis e rainhas desumanos e glutões que sugam o sangue inocente das massas/súditas numa intensa roda- viva de poder.

O absolutismo ainda nos regula, existem principados ativos (agora) no planeta. E aqui no Brasil há gestores incapazes e vorazes que incorporaram os princípios mais sombrios do Antigo Regime que despertou o ódio de seus opositores. Os cargos públicos em um Brasil neofascista são distribuídos a qualquer um. Que como prerrogativa só necessitam serem opressores.

O nome REGINA significa absoluta, e curiosamente temos agora uma nova rainha da Cultura, o que lamentarmos é o fato de que sua gestão será sucateadora da arte.

Uma forma alienante e deformadora para os brasileiros sãos os folhetins ou novelas globais que servem (desde a Ditadura de 1964) para distrair as mentes; as tornando cativas e conformadas com seu status-quo.

Rainha da sucata foi uma dessas novelas que roubou de muitos a oportunidade de evoluir através do estudo. E a protagonista da trama tinha como meta: ser rainha. O povo sempre clamou por SOBERANOS ; no entanto ele também reclama quando falta o pão; porém agora está faltando o pão e faltará o circo: já que a cultura está virando sucata.