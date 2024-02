Apoie o 247

Um Espectro de Parcialidade - A Operação Lava Jato, que surgiu como um aparente bastião do combate à corrupção no Brasil, revelou-se um teatro de guerra conduzido por egos inflados e agendas ocultas. Conforme os relatos de Roberto Bertoldo ao jornalista Joaquim de Carvalho do Canal Brasil 247, ganha cores ainda mais vívidas o cenário em que o ex-juiz Sérgio Moro e seus aliados, longe de serem heróis incontestáveis, foram atores principais de um enredo manchado por práticas abusivas e perseguições pessoais. A revelação inapropriada da vida privada de Moro, admitida com um deslize por Bertoldo, parece ter sido o motor para a invasividade e falta de escrúpulos que caracterizaram a gestão judicial do agora suposto pederasta Sérgio Moro.

A Olimpíada dos Interesses Escusos - Travestida sob a promessa da justiça, a Lava Jato exerceu sim poder e influência, mas sem nenhuma retidão ou probidade. Carlos Fernando dos Santos Lima, descrito por Bertoldo como o "cérebro" da ópera, ocultava-se nos bastidores, manipulando a narrativa e até mesmo a conduta do juiz Moro. Esse maestro do invisível, agora em reclusão calculada, sugere uma trama que tem mais a lidar com proteger legados questionáveis do que com a purificação da esfera política e empresarial. As insinuações de relações impróprias, e até mesmo promíscuas, entre Moro e outros atores-chave, como Zucolotto, traçam um panorama sinistro de conivência e corrupção moral.

O Poder e Suas Facetas Sinistras - As ameaças e perseguições de Moro contra determinados alvos políticos relatadas por Bertoldo mostram que em vez de baluarte da justiça, Moro foi um acabado carrasco político, movido por interesses pecuniários e rancores pessoais, pronto a destroçar quem quer que ele visse como uma ameaça ao seu totalitarismo jurídico. A obsessão de Moro descrita por Bertoldo em desmantelar figuras como José Dirceu e Lula impede qualquer possibilidade de se ver nele imparcialidade ou justiça equânime, mas sim implementando uma cruzada vingativa disfarçada de legalidade.

A Coorte Escondida na Sombra - Rosângela Moro, sob os holofotes de Bertoldo, emerge não apenas como cúmplice, mas como um eixo em torno do qual giravam decisões estratégicas e operações duvidosas. A aparente dissonância entre os bens luxuosos do casal Moro e a realidade econômica de sua renda faz questionar a procedência desses recursos, apontando para a possibilidade de ganhos extrajudiciais obtidos por meio de influências nefastas. Tais incongruências, a mal nosso, minam a credibilidade do sistema judiciário e daqueles que deveriam ser seus protetores mais fidedignos.

Entre Delações e Proteções - Bertoldo trouxe à luz também a saga de Sérgio Costa, sócio antigo de Bertoldo, que revela mais um capítulo obscuro da Lava Jato. A delação, que transmutou Costa de possível transgressor para protegido internacional, soa demasiadamente conveniente para ser mero fruto do devido processo legal. A possível entrega de fitas incriminadoras para Sérgio Moro aponta para um comércio de favores e vinganças pessoais, onde a lei é maleável às necessidades de uma justiça seletiva, política e predatória.

O Furacão de Contradições - O que deveria ser um combate intransigente à corrupção imergiu em um labirinto de injustiças e transgressões. A Lava Jato, e principalmente Moro, gradativamente têm sua integridade desmantelada, não apenas por atitudes profissionais questionáveis ou criminosas, mas pela completa erosão da confiança pública nas instituições que deveriam ser exemplos de retidão. A vingança pessoal de Moro e seus cúmplices contra Bertoldo, pintou um quadro lamentável de uma justiça que fez (e faz) vista grossa à sua própria corrupção.

Fontes de Dados: As informações que serviram de base para este artigo foram extraídas de uma entrevista de Roberto Bertoldo ao 247, na qual ele tece uma narrativa desfavorável à Operação Lava Jato, a Sérgio Moro e a figuras associadas à operação. A transcrição dela forneceu detalhes sobre as relações pessoais e profissionais que conspiram para reduzir a credibilidade da operação e de seus membros. A pesquisa foi complementada com informações disponíveis que corroboram as alegações de Bertoldo e servem para fundamentar uma análise crítica da Lava Jato e seus representantes.

