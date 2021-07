Unidos, Lula e Ciro levariam no primeiro turno se eleição fosse hoje

"E não é impossível que isso aconteça. O Datafolha revela que, no segundo turno, 64% dos eleitores de Ciro votariam em Lula. Vitória no primeiro turno impede qualquer acusação de fraude", argumenta o jornalista Alex Solnik edit

Por Alex Solnik

Não importa se por nocaute (impeachment) ou por pontos (eleições), o que está cada vez mais na cara é que Bolsonaro será derrotado e não irá continuar na presidência em 2023.

O golpe decisivo foi a eclosão do escândalo Covaxin, detonado pelos irmãos Miranda. Nada como um caso que reúne pandemia, centenas de milhares de mortes e corrupção para abalar as estruturas do Planalto.

O Datafolha divulgado agora há pouco confirma que o atual inquilino do palácio está rolando escada abaixo: perderia para Lula por 46% a 25% no primeiro turno e por 58% a 40% no segundo, se as eleições fossem hoje..

Vai bem entre empresários, 52%, mas eles não passam de 2% dos eleitores; 58% dizem que não votam nele de jeito algum; é o mais rejeitado: 59%; rejeitado por 77% de gays e 70% dos nordestinos.

Lula, ao contrário, é o preferido entre os desempregados, 64% e entre quem ganha até dois salários mínimos, 57%, que são a maioria da população: 71% (57% dos assalariados mais 14% dos desempregados).

Ciro continua sozinho na perseguição aos líderes, com 8%.

Unidos, Ciro e Lula, somariam 54% e levariam no primeiro turno.

E não é impossível que isso aconteça. O Datafolha revela que, no segundo turno, 64% dos eleitores de Ciro votariam em Lula.

Vitória no primeiro turno impede qualquer acusação de fraude.

Ou tentativa de virar a mesa.

