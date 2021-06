"Uso da cloroquina aumenta a mortalidade"

"Luana Araújo demonstrou ser a mais qualificada autoridade da área vista até agora na CPI da Covid, por sua absoluta segurança em sequer cogitar a discussão sobre a viabilidade dos medicamentos do Kit Covid", escreve Alex Solnik, do Jornalistas Pela Democracia edit

Por Alex Solnik, do Jornalistas pela Democracia

Já ao proferir suas palavras iniciais, a mestre em Saúde Pública pela Universidade John Hopkins, Luana Araújo demonstrou ser a mais qualificada autoridade da área vista até agora na CPI da Covid, por sua absoluta segurança em sequer cogitar a discussão sobre a viabilidade dos medicamentos do Kit Covid, que são o carro-chefe do combate à pandemia desenvolvido pelo governo Bolsonaro.

É a primeira a repelir com indignação e veemência essa política charlatã que definiu como “delirante”.

Mas ela foi além. Afirmou com todas as letras e com o peso de sua formação e conduta irrepreensíveis que estudos mostram que a cloroquina não só não funciona, como aumenta a mortalidade.

Não apenas em razão de seus adversos efeitos colaterais, que são graves, mas por dar falsa sensação de segurança, sobretudo quando são vocalizadas pelo chefe da nação.

Quando pessoas desinformadas e vulneráveis acreditam – e têm a garantia do presidente da República – que a covid tem remédio, passam a relaxar na proteção, abandonam máscaras, esquecem de lavar as mãos, vão à rua despreocupados, participam de baladas etc etc.

E a consequência são os números que enlutam o país todos os dias.

Os estudos são confirmados pelo exemplo brasileiro: o aumento das vendas de cloroquina, ivermectina e os outros dois medicamentos do chamado "kit covid" nas farmácias corresponde ao de mortes por covid.

Qualquer governante preocupado em proteger sua população da pandemia não apenas não afastaria Luana do comando da Secretaria de Combate à Pandemia – que só foi criada mais de um ano depois da pandemia estourar – mas a teria nomeado ministra da Saúde.

Bravo, Luana!

