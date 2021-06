As revelações dos irmãos Miranda na CPI, de que Bolsonaro sabia do contrato irregular e bilionário do Ministério da Saúde para a compra das vacinas, derrubam a falsa honestidade vendida pelo presidente.

O vacinoduto explica as recusas anteriores das aquisições das vacinas. O dinheiro estava empenhado para ser desviado na transação pela aquisição da Covaxin, esquema de corrupção consentido pelo presidente que supostamente envolve o seu filho 01.

Até onde o governo vai resistir é uma incógnita. O parlamento pode cassar o mandato de Bolsonaro e a terceira via pode vir de uma gestão com agendas positivas de Mourão.

O fato é que a ‘casa caiu' para o presidente corrupto, que deve tentar apertar os cintos das milícias militar e civil, numa aventura golpista e natimorta contra fantasmas ideológicos.

As ruas estão esquentando, as próximas manifestações de julho vão estar ainda mais quentes e mobilizadas.

O impeachment de Collor foi possível porque houve briga de interesses entre irmãos. Um suposto impeachment de Bolsonaro pode ser potencializado por uma união fraternal.

Para homenagear esse dia, uma música cantada pelos pretos jongueiros: "Quem nunca viu vai ver, um caldeirão sem fundo ferver".

Este artigo não representa a opinião do Brasil 247 e é de responsabilidade do colunista.

