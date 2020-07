Valores indígenas

Estimado, Mauro,

a gente vem acompanhando o seu belo trabalho revolucionario do Paz e Bem. Em anexo lhe envio uma humilde contribuição sobre o que eu e minha esposa ja falecida, fomos vivenciando e anotando bagunçadamene, ao longo de nosso trabalho na aldeia Yawara, Sul de Roraima, dos indios Waimiri-Atroari, durante o primeiro processo de alfabetização na sua lingua materna conduzido por nós, segundo o metodo Paulo Freire. Acho que a vivencia religiosa dos povos, indigenas, vivida ao longo de milenios neste chão americano, deveria ser o nosso principal foco de atenções e de respeito e incentivo em toda a nossa Educação e na Fé. Em especial como socialistas.

Foi encarnado na realidade do deste povo mais oprimido e excluído desta paróquia, os Kiña ou Waimiri-Atroari que encontrei, com minha esposa e 5 filhos as fontes ou “sementes de Deus ocultas”(Ad Gente 11), todo um sistema de valores sociais e religiosos como: a comunidade, a solidariedade, a partilha dos bens da terra, o encontro diário, o mutirão no trabalho, a segurança na terra, na família e na comunidade. Uma generosidade que sempre encontra algo (fruta, carne moqueada ou beiju) para oferecer e alegrar os visitantes, mesmo em meio à pobreza imposta pela interferência do modelo egoísta invasor. Gente que pratica um sistema de educação libertador, sem discriminação de pessoas, que cultiva o gênio ou dom de cada um, fazendo-os conhecerem e “dominarem” a natureza no seu verdadeiro sentido e não apenas pelo que ela representa de valor econômico ou comercial. A natureza respeitada em sua totalidade. Fontes de sabedoria oferecidas a [email protected] para que dela [email protected] se saciem.

Desculpe todo este texto que lhe envio todo bagunçado e repetitivo. Talvez lhe possa ser útil em seu programa PAZ e BEM.

