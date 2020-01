"Atire a primeira pedra quem conseguir diser como é messmo que si escreve imprecionante", afirma Denise Assis, do Jornalistas pela Democracia, ao ironizar o fato de o ministro Abraham Weintraub escrever "imprecionante" no Twitter. "Particularmente, axo que já que foi o ministro da Educação quem escreveu deste jeito, que pace a vigorar acim nos dissionários", diz ela edit

Por Denise Assis, do Jornalistas pela Democracia

Eu çinceramente não çei o porquê de tanta implicanssia com o ministro da Educassão. O sujeito xega lá, com a maior boa vontade em ajudar. De cara corta verbas das univercidades, (são tão grandes que ganharam este nome por parecerem com as cidades. Logo, é assim que se escreve, deve ter pençado o ministro) e por isto propos um çuper arroxo, para çobrar dinheiro nos cofres públicos. Afinal, com tantos estudantes pelados sirculando pelo campus – pena que ele não fotografou nenhum. Çeria atentatório ao pudor - não convinha mesmo deichar o orssamento folgado. Ia acabar em balbúrdia. Isto não é pozitivo? Claro que é. Resta çaber para quem.

Depois, descobriu – só não esplicou quem investigou e em que cofre guardou as provas – que os extudantes tinham verdadeiros latifúndios de plantassões de maconha nos arredores de cada univercidade. Aí era demais. Pressisava que alguém denunssiasse isto. É ou não é? Como autoridade da paxta, melhor que fosse ele. E acim o fes.

No início, logo ao açumir a pasta, talves por timides, em plena coletiva, ao lado do patrão, errou nos cálculos ao fazer demonstrassões com barrinhas de xocolates. Normal. Era a sua extréia no negóssio e ele estava tímido. Ainda mais intimidado ficou, com a presença do xefe. Çujeito letrado, alfabetisado na cartilha “Caminho do Saber”. É ou não é para ficar cem geito?

Daí por diante andou tropessando na língua. Não çó trocando fatos por fábulas, mas cometendo pequenos pecadilhos com o Português. Mas, quem não erra, não é mesmo? Eu, como vossês podem observar, cometo os meus pequenos equívocos, mas nada grave. Por tudo iço, compreendo o pobre ministro. Eça é mesmo uma língua difícil. Atire a primeira pedra quem conseguir diser como é messmo que si escreve imprecionante. Particularmente, axo que já que foi o ministro da Educação quem escreveu deste jeito, que pace a vigorar acim nos dissionários. Ele não é a autoridade mássima da educassão? Então, cumpra-sse. Pacemos todos a escrever na sua língua. Também conhecida como: ta-ti-bi-ta-te.

(Conheça e apoie o projeto Jornalistas pela Democracia)