Vem sofrer!

Entre as cidades que sofrem com o trânsito caótico, Recife encontra-se entre elas. O fator topográfico, principalmente em dias de chuvas torrenciais é algo desafiador edit

Apoie o 247

Clube de Economia

“A mudança é a lei da vida. Aqueles que olham apenas para o passado ou para o presente serão esquecidos no futuro” (John F. Kennedy).

Um dos principais desafios das grandes cidades brasileiras é a questão da mobilidade. Boa parte delas, infelizmente, não conseguem lograr êxito nas medidas implementadas. O crescimento desordenado sem projeto urbanístico, tem demonstrado cristalinamente o quanto é desafiador o embrolho, por mais boa vontade que tenha o administrador, ou para utilizar uma palavra do modismo, o gestor.

Entre as cidades que sofrem com o trânsito caótico, Recife encontra-se entre elas. O fator topográfico, principalmente em dias de chuvas torrenciais é algo desafiador. Com surgimento do cartão VEM, toda propaganda era de que com ele além do barateamento do preço da passagem, haveria facilidade no deslocamento da população. Lamentavelmente, não é o que se percebe. Pelo contrário, tornou-se um verdadeiro caos e o sofrimento para quem depende do transporte coletivo aumentou.

PUBLICIDADE

Como não bastasse, linhas que antes existiam, foram retiradas, fazendo do Recife uma cidade em que cresce a população e as linhas dos transportes coletivos diminuem. Isso para não falar nos BRTs que aos domingos não funcionam, causando maior dificuldade ao usuário. Na verdade, o cartão VEM é um convite ao sofrimento da população. Cria-se projetos de mobilidade urbana totalmente distante da realidade da cidade e consequentemente de quem mais precisa. Entretanto, o Projeto de Lei enviado recentemente à Câmara Municipal, visando instituir o plano de mobilidade da Veneza brasileira, surge como uma esperança

Esperamos que o mesmo não se torne apenas mais um, mas que realmente contemple as necessidades da população. Do contrário, será apenas uma dessas propagandas importadas, que pelo um bom tempo tem ganho espaço no cenário local.

PUBLICIDADE

Este artigo não representa a opinião do Brasil 247 e é de responsabilidade do colunista.