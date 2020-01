Vertigem tucana

"O filme de Petra gerou uma onda de histerismo dentro do bolsonarismo e conseguiu a proeza de resgatar, lá do fundo da lixeira da História, o PSDB", afirma Leandro Fortes, do Jornalistas pela Democracia. "Ressentidos, os tucanos partiram para a ironia agressiva contra Petra, apavorados com a exposição que, a partir de agora, os canalhas do partido terão, mundo afora" edit