Violência e mais nada

Por Miguel Paiva, para o 247

Agora que o governo Bolsonaro está chegando ao fim e nós, mal ou bem e nem todos, sobrevivemos, confirmamos aquilo que já temíamos. É um governo de nada, para não dizer outra coisa. Se conseguirmos resistir a estes últimos meses e à violência que os seguidores de Bolsonaro estão criando e criarão como esta em Foz do Iguaçu, podemos nos preparar para muito trabalho, aí sim.

O que fez este governo a não ser tentar servir ao neoliberalismo de Guedes e seus Chicago boys. Não deu certo em nenhum lugar do mundo. Onde chegou mais perto tem sido adaptado, sobretudo por conta da pandemia, às benesses que o estado proporciona. Na hora de um problema público não são as empresas que vão se sacrificar para ajudar as pessoas. No começo do governo Bolsonaro, onde ainda muitos acreditavam na política econômica, o que ouvi foi que fecharam os olhos para as infantilidades (sic) dos filhos por conta da excelência e da expectativa que colocavam em Guedes. Eu achava aquilo tudo absurdo. O que vimos foi que nem Guedes conseguiu implantar sua economia manca como os filhos deixaram as infantilidades de lado e estabeleceram o tom do governo esses anos. Onde chegamos? A lugar nenhum.

Bolsonaro não estava preparado, nem queria construir nada. Se a economia não deu certo e de fato não deu, não sobrou nada para ele colocar na sai agenda de feitos pessoais. Sobraram bravatas, ameaças, grosserias, violência e uma penca de crimes de responsabilidade que a sociedade brasileira prefere ignorar. Ainda não estão convencidos do golpe articulado que tirou Dilma e impediu Lula de concorrer. Quem precisa desses golpes não tem capacidade de governar. A eleição ainda é o melhor modo de chegar lá. Bolsonaro precisou de tantas artimanhas, tantas mudanças de rumo e quebras de regra que isso só mostra o quanto ele é incapaz.

Me digam vocês qual plano de governo deu certo. Vocês vão falar da reforma trabalhista? Além de ser contra os trabalhadores, começou lá atrás no governo Temer. Vão falar da reforma da Previdência? É contra os aposentados e só serve para trazer mais dinheiro para os neoliberais. Mais uma vez o plano inicial de favorecer só esta economia. O Chile ali ao lado mostra o que houve com os planos previdenciários que os neoliberais queriam implantar. Cultura, ambiente, saúde, moradia, Bolsonaro só trabalhou contra se dedicando, como ele mesmo disse, a destruir mais do que construir. Ele só esqueceu de combinar com o povo.

As pessoas querem saúde, moradia, ambiente, cultura e trabalho. Dar trabalho do jeito que eles pensam é muito cômodo. Querem que os ricos fiquem mais ricos para poder dar emprego aos mais pobres. Redistribuição de renda é um palavrão que não se ouve nessa elite. Deu no que deu. Tomara que a violência seja neutralizada sobretudo com o povo na rua exigindo que o país volte a ser o que era, uma democracia cheia de problemas, mas cheia de esperança, também. Nada melhor para animar nossas manhãs.

Este artigo não representa a opinião do Brasil 247 e é de responsabilidade do colunista.

