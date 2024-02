Virtualmente preso, politicamente semimorto

Apoie o 247

Jair convocou o povo a ouvi-lo na Avenida Paulista em 25 de fevereiro. Encurralado pela Justiça, que tem em mãos todos os indicativos de seu envolvimento - como mentor - em articulações para solapar o resultado das urnas, tenta mais do mesmo que caracterizou seu mandato: vitimizar-se, mentir, ameaçar. Não deu resultado antes, não dará agora.

Ao se dizer perseguido, terá de apontar seus perseguidores. Alexandre de Moraes? A Polícia Federal? O Ministério Público? O governo Lula? A Globo (!)? Tudo junto e misturado? Não é credível que suponha ter força para confrontar qualquer um deles.

A depender do que falar, deverá agravar sua situação. PF, PGR e STF, lembre-se, já dispõem de elementos para providenciar a prisão do dito cujo, e só não o fizeram, ainda, por um inexplicável preciosismo judicial que não considera gravações e documentos como provas cabais de crime em curso.

Na verdade, a estupidez de Jair levou-o a anunciar publicamente, dezenas de vezes, que não aceitaria a derrota eleitoral. Pode-se afirmar que o detestável mandatário foi um fenômeno de autoincriminação. Inacreditável que esteja solto.

Ao assombrar a Avenida Paulista, comoverá seu gado. E imaginará que a comoção bovina funcione como instrumento de pressão sobre seus algozes. Por óbvio tratar-se-á de uma alucinação. O golpe foi vencido, sua articulação encontra-se desnudada, seus ideólogos, operadores e financiadores (alguns deles, por enquanto) foram identificados.

Em termos partidários, o fardo Jair a cada dia pesa mais sobre os ombros de seus correligionários. O pragmatismo da administração pública leva, por exemplo, o governador paulista e bolsonarista Tarcísio de Freitas a emparceirar-se com Lula, a bem do Estado.

Jair está virtualmente preso e politicamente semimorto. Sobrasse-lhe carisma, um ressurgimento político até poderia acontecer, mas não é o caso. Como já escrevemos neste espaço, “liderar blocos de oposição sem possuir mandato exige capacidade negociadora, requer habilidade de negociação, diálogo e, mais que tudo, carisma. O suposto carisma de Jair, mito para meia dúzia de idiotas, é às avessas: sua deficiência cognitiva e sua precariedade comunicativa influenciam, na verdade, pouca gente além dos espíritos milicianos. Em regra, afasta”.

Na seara militar, a destruição institucional provocada por Jair, comprometendo as Forças Armadas com aberrações durante a pandemia, já seria suficiente para que os quartéis se afastassem dele ou mesmo que atuassem para contê-lo. Mas sempre há os Bragas Nettos e os Helenos a dividir as tropas.

