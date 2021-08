Você pode substituir o feijão pelo fuzil e fuzilar o governo responsável pela fome que assola o país

Confesso que a minha vontade era de iniciar esse texto mandando Jair Bolsonaro enfiar um fuzil no cooler. Porém, em respeito aos leitores desta coluna, deixo tão incontido desejo manifesto apenas em pensamento. Apesar dos primitivos instintos que a declaração dada pela figura de vossa excrecência o presidente do país me despertou, é preciso manter a sobriedade diante de mais essa disenteria verbal expressa por ele. Dizer que todo mundo tem que comprar um fuzil, sob a alegação de que “povo armado nunca será escravizado”, e zombar de quem prefere comprar feijão do que o armamento, é sugerir que alguém o fuzile na próxima esquina de Brasília. Uma comparação tão absurda e inaceitável quanto à sua existência humana.



Temos o presidente mais estúpido da história do universo. Um homem capaz de incentivar o seu próprio assassinato, quando fala em defender a democracia dando um golpe nas instituições democráticas. Ou ele acredita mesmo que todo cidadão brasileiro que comprar um fuzil, se submeterá à escravidão da ditadura militar que ele sonha reinventar no país? Estúpido! Mil vezes estúpido! Ignora ele o fato de, atualmente, a sua popularidade ser a mais baixa desde que assumiu a presidência. Ignora também que todas as pesquisas de opinião o dão como derrotado nas próximas eleições. Ignora ainda que milhões de brasileiros que hoje não estão comendo feijão, em função do altíssimo preço do produto, talvez u sassem o fuzil contra aquele que é o culpado por eles não estarem podendo comprar o alimento mais básico de suas refeições.



Bolsonaro é um desastre de proporções apocalípticas que caiu sobre o Brasil. O demônio de estimação de muitos “cristãos” que ainda o enxergam como um enviado de Deus para defender a família, a moral, a pátria e para livrar o país de um comunismo que aqui nunca existiu. Desarvorado por natureza e desesperado em consequência do fracasso de seu governo, ele tenta a sua última cartada para se manter no poder. Como a sua especialidade é matar, lhe resta induzir o gado que ainda muge em seu louvor a praticar o desatino da violência fatal que um fuzil é capaz de provocar. Bolsonaro tem cheiro de sangue. Ele é o pus fétido na ferida aberta pelo ódio contido na mente de seus fiéis apoiadores. Bolsonaro é a morte. Fuzilamento, tortura, f acada, covid, fome, miséria, dor e sofrimento.



É amoral que Bolsonaro ainda não tenha sido afastado do cargo. É abusivo tê-lo no comando do país. A sua presença na presidência é um constante assédio moral à vida de milhões de pessoas. Para além de tudo isso, ele nunca deveria ter vindo à existência. É nessas horas que eu questiono a Deus. Que ele me perdoe, mas por que dar a vida a um ser tão nefasto e nocivo à humanidade? Se há exagero no que eu digo, citem alguma coisa boa, uma sequer, que tenha sido feita por ele em benefício de alguém que não fosse os seus quatro filhos aprendizes de genocida ou os seus comparsas milicianos? Quem ainda permanece ao seu lado, não precisa explicar o motivo. A identificação com o mal que ele representa é a única raz& atilde;o plausível para o apoio incondicional.



Para aqueles que aceitarem a sugestão do “chef” e quiserem substituir o feijão pelo fuzil, aqui vão algumas dicas de culinária para a sua nova dieta. Você pode fazer um delicioso fuzil tropeiro, com acompanhamento de projéteis recheados ao molho pardo ou preparar uma bela salada de fuzil fradinho temperada com óleo de máquina de moer gente. Para quem gosta de comida mais pesada, a dica é uma fuzilada com orelha, barriga, costela, muita carne de “presunto” e uma caipirinha para acompanhar. Se estiver frio, opte por um caldinho de fuzil com uma pimentinha de pólvora para ficar mais picante. Agora, se você estiver com muita fome e perceber que um fuzil não é capaz de saciá-la, procure um nutricionista cerebral. Ele irá lhe receitar uma dieta que fará a sua mente se alimentar bem e funcionar melhor.

