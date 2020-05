"Assistir a Regina Duarte hoje foi emblemático. Parece que existe um outro país do qual não fazemos parte que está celebrando o fim da cultura, ou melhor, o fim dos tempos", escreve o colunista Miguel Paiva. "Regina abraça o Bolsonaro demonstrando uma paixão que vai do coração ao cérebro deles e passando somente pelos nossos estômagos. Por isso vomitamos" edit

Depois do infame vídeo da Regina Duarte nos braços do Bolsonaro agradecendo a ele, a Cinemateca de São Paulo, como se fosse um cineclube, para ficar perto dos filhos e dos netos, me deu um desânimo sem dimensão. Fui ali vomitar um pouco e sentei para escrever um texto raivoso como se fosse melhorar meu estado. Vamos ver.

Até quando os militares vão aturar um governo que está levando o que sobra de dignidade da tropa para o lixo da História? Até quando um general de brigada aceita ser Ministro da Saúde para implantar a venda e distribuição da cloroquina que sabemos não funciona para o coronavírus? Até quando os empresários vão achar que deste mato vai sair algum cachorro dourado que justifique toda a humilhação e sofrimento que estamos passando? Até quando os juízes e advogados vão aceitar calados ( alguns já estão reclamando) toda essa violentação das leis que o governo está promovendo? Até quando os ministros do STF vão fechar os olhos para as páginas da constituição sendo rasgadas pelo governo? Até quando os parlamentares vão fingir que trabalham e continuar assim engolindo os sapos bolsonaristas que vão empurrando com a barriga o pedido de impeachment ou mesmo de interdição? Até quando essa pequena parte da classe artística vai continuar se suicidando, avalizando este governo que literalmente anda e anda para a cultura?

Pobres, negros, mulheres, artistas e homossexuais não interessam nem um pouco a estas pessoas, pelo contrário. E se formos pensar bem, boa parte da classe média que elegeu este fascista, direta ou indiretamente, também pensa assim mas não tem coragem de dizer. Bolsonaro não está enganando ninguém. Já sabíamos quem ele era desde antes da campanha, desde que começou a aparecer no cenário político brasileiro. Não venham me dizer agora que foram enganados. Ou são burros, distraídos ou tinham interesses muito claros. Só ser contra o PT não justifica tamanha violência contra o país. estava na cara. Vocês vão ter que trabalhar esta culpa para depois, juntos com todos nós, tentar mudar essa história. O exemplo do Felipe Netto é claro e contundente. Ele teve coragem. Espero que todos os outros também tenham.

Assistir a Regina Duarte hoje foi emblemático. Parece que existe um outro país do qual não fazemos parte que está celebrando o fim da cultura, ou melhor, o fim dos tempos. Regina abraça o Bolsonaro demonstrando uma paixão que vai do coração ao cérebro deles e passando somente pelos nossos estômagos. Por isso vomitamos. Nós assistimos e não podemos nem mudar de canal, nem ir para as ruas, nem sair gritando por aí. As panelas estão amassadas de tanto que foram batidas. Talvez não façamos mesmo parte nunca mais desse mundo que conhecemos. Não sei o que nos sobrará além da indignação.

Agora, neste momento de isolamento, cabe às instituições, mesmo que através de lives e postagens exercer a vigilância democrática do país. Se eles permitirem que essa casa da mãe Joana ( com perdão da mãe Joana) se torne o ambiente político brasileiro estaremos literalmente sem pai nem mãe.

Acordem! Não é possível que vocês não estejam percebendo que suas próprias vidas estão ameaçadas. Se eles não prezam a cultura porque prezariam a justiça, o congresso e a democracia?

Vou continuar aqui esbravejando. Não melhorei meu estado de espírito mas, pelo menos, botei pra fora, depois do vômito, minha indignação. Sinto vergonha por essas pessoas e por nós todos.

