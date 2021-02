Votação mostrou a real: Bolsonaro tem apenas 114 votos na Câmara

Por Alex Solnik

Enganou-se quem (eu inclusive) achou que os 302 deputados que elegeram Arthur Lira presidente da Câmara eram todos alinhados a Bolsonaro. E que ele, portanto, estava com o burro amarrado na sombra. E tinha folgada maioria na Casa.

A votação que confirmou a prisão do deputado Daniel Silveira (PSL-RJ) mostrou outra realidade.

Embora Bolsonaro não tenha se empenhado publicamente em defendê-lo, estava claro que sua absolvição interessava aos bolsonaristas e ao governo, e o governo foi derrotado por goleada: 364 a 130, pela direita e pela esquerda.

Do campo da direita, 262 deputados votaram contra Silveira. E apenas 122 o absolveram. Sendo que oito deles são do Novo, partido crítico a Bolsonaro. Não podem ser tidos como bolsonaristas.

Ou seja: votos bolsonaristas pró-Silveira foram somente 114. Esse é o tamanho da bancada fiel a Bolsonaro atualmente.

O partido que deu mais votos pró-Silveira foi o PSL: 38 (de 53 deputados), o que mostra que ainda é majoritariamente bolsonarista, mesmo contra a vontade do presidente do partido, Luciano Bivar.

Os maiores partidos de direita derrotaram Bolsonaro.

Dos 40 deputados do PP (partido de Lira), apenas seis absolveram Silveira. Dos 42 do PL, apenas oito. Dos 29 deputados do DEM, somente cinco. Dos 34 do MDB, também cinco. Dos 32 do PSDB, idem. Dos 35 do PSD, apenas nove.

A esquerda somou 102 votos contra Silveira, mais da metade dos quais do PT: 52 (de 52 deputados). Além do PT, somente PSOL, PCdoB e Rede votaram 100% contra ele.

Quatro deputados do PSB, três do PDT e um do PV votaram a favor de Silveira.

O grande vitorioso do dia foi Lira: os nove partidos do centrão que o elegeram presidente da Câmara (PP, PL, PTB, PSD, PSC, PROS, Avante, Patriotas e Republicanos), total de 195 deputados, reuniram 144 votos contra Silveira. Dos 66 deputados do MDB e PSDB somados, que também elegeram Lira, 56 votaram contra Silveira.

Placar final: Lira 200 vs. Bolsonaro 114.

Quem achava que o centrão era refém de Bolsonaro pode tirar o seu cavalinho da chuva.

