Vovô torturador

"Mário Espedito Ostrovski, tenente do Exército que torturava mulheres grávidas, durante a ditadura militar, calou-se por 34 anos. Agora, entrou com uma ação de indenização por danos morais, contra o jornalista Aluízio Palmar e o Centro de Direitos Humanos e Memória Popular de Foz do Iguaçu", escreve o colunista Leandro Fortes, do Jornalistas pela Democracia. "Por conta disso, a neta dele, de 15 anos, descobriu que o vovô era uma das bestas feras que davam choques elétricos nas genitálias de meninas" edit