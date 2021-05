Wajngarten mistura alhos com bugalhos

"Depois de informar ter tido uma sólida formação judaica, informou que frequenta o Templo de Salomão, do 'bispo' Edyr Macedo e se aconselhar com os 'bispos' R.R. Soares e Silas Malafaia", escreve Alex Solnik, do Jornalistas pela Democracia, sobre o depoimento de Fabio Wajngarten na CPI da Covid. "Por aí se vê que mistura alhos com bugalhos", diz o colunista edit