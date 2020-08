Washington Novaes desbravou país desconhecido

Perseguido pela atuação corajosa na execução de do estudante Edson Luís, o jornalista reconstruiu sua história apresentando os povos indígenas ao país, escreve Paulo Moreira Leite, do Jornalistas pela Democracia edit

Por Paulo Moreira Leite, do Jornalistas pela Democracia

Estudiosos de jornalismo precisam prestar atenção na biografia de

Washington Novaes, falecido aos 86 anos. Integrante da geração de

grandes profissionais do Brasil da década de 1950 --Cláudio Abramo,

Jânio de Freitas, Zuenir Ventura, para ficar em três nomes --,

Washington deixou uma trajetória exemplar.

Em 1968, quando era um profissional reconhecido e ocupava a direção da

Visão, na época uma respeitada revista semanal, Washington assistiu da

janela da redação, no centro do Rio, a uma cena que mudaria a cena

política do país -- a execuçaão do estudante Edson Luís Lima Souto.

"Vi o momento em que o aspirante da PM se ajoelhou, fez pontaria com o

fuzil e deu um tiro. Também vi o menino caindo", me disse ele, décadas

depois.

Ao escancarar a violência da ditadura, a cena alimentou o repúdio ao

regime militar e abriu caminho para o mais grave isolamento do regime

desde o golpe de 64.

Meses depois, contudo, o poder militar se rearticulou e promoveu o

AI-5, inaugurando o período da censura solta e a tortura sem

disfarces. No centro do furação, Washington foi uma dos vozes ativas

na denúncia da execução de Edson Luís, tornando-se voz frequente nos

programas de TV e reportagens sobre o caso.

Sob novo vento político, acabou enfrentando infindáveis processos com

base na Lei de Segurança Nacional, enquanto os principais veículos do

país buscavam formas de acomocação e até troca de favores com o

regime. Encostado e sem função na Visão, Washiongton abriu um novo

caminho, documentarista das nações indígenas, produzindo imagens

inéditas e muitas vezes deslumbrantes de um mundo que o Brasil oficial

fingia desconhecer para explorar com mais facilidade.

Ingressando num universo até ali visto como perfumaria pelo regime,

Washington levou um olhar digno e reconhecido para um tronco

riquíssimo de nossa formação cultural. Compreendeu que havia uma

função política na preservação de rituais e da cultura dos povos

indígenas -- não para admirar como peças de museu, mas para inspirar

reflexões pertinentes sobre a civilização de nosso tempo. Sempre

respeitoso -- foi pioneiro no pagamento de direitos de imagem que logo

atrairam a audiência mundial -- jamais perdeu o costume de tentar o

olhar o mundo do ponto de vista do Outro, mesmo que isso implicasse em

rever seus próprios pontos de vista.

Depois de viver intensamente no universo social e político brasileiro,

foi capaz de experimentar e admirar uma forma de civilização

construída em outro horizonte e outra memória, ajudando os 210 milhões

de brasileiros e brasileiras a conhecer um mundo pouco conhecido que

todos trazem dentro de si.

Alguma dúvida?

(Conheça e apoie o projeto Jornalistas pela Democracia)

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.