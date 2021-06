Wizard é cara e alma do empresário brasileiro reacionário e burramente ideológico

Por Davis Sena Filho

Nos governos progressistas e trabalhistas do PT, o evangélico e empresário Carlos Wizard Martins ganhou dinheiro a rodo, como a maioria dos empresários brasileiros, inclinados a defender eternamente um capitalismo atrasado e brutalmente concentrador de renda e de riquezas, porque sua mente, a despeito de sua paixão pelos Estados Unidos, é dominada por pensamentos escravocratas, tal qual a burguesia nativa da qual faz parte o Wizard, que não consegue se desligar umbilicalmente do binômio casa grande&senzala.

Isto mesmo. Casa grande&senzala, a marca registrada deste País, indelevelmente injusto e fadado ao fracasso, por vicejar em suas terras uma burguesia que, de tão atrasada e ignorante, não percebe que distribuir é desenvolver e transformar a sociedade para se alcançar a paz social. Portanto, não existe nada igual à burguesia brasileira no mundo, porque historicamente inimiga dos interesses de seu próprio País, como se comprova, dia a dia, ano a ano, por intermédio das ações deletérias dos governos de direita de Michel Temer e agora de Jair Bolsonaro.

Mesmo a ganhar dinheiro a rodo nos tempos do PT, conforme já explanei acima, o bilionário sulista levava uma vida mais discreta e relativamente distante do mundo político, pois até 2013, quando se iniciaram as micaretas de direita neste País para sabotar o democrático Governo Dilma Rousseff e a Copa das Confederações, o bilionário Wizard, tal qual o empresariado insatisfeito com a ascensão social dos pobres e com o Brasil se tornar um contraponto aos Estados Unidos no hemisfério sul, vislumbrou uma saída para o golpismo e participou, com afinco, como um dos protagonistas do empresariado tupiniquim de toda essa podridão política e econômica, que dividiu irremediavelmente a população brasileira e deixou o Brasil de joelhos, a ser tratado como pária pela comunidade internacional.

Wizard é um dos empresários intervencionistas que apoiam as políticas públicas ultraliberais do eterno chicago boy, Paulo Guedes, responsável por fazer o PIB do Brasil descer ladeira abaixo, bem como, em pouco tempo, cair da posição de sexta maior economia do mundo para a posição de 13ª, a indicar que os governos do golpista e usurpador Michel Temer e, principalmente, o desgoverno do extremista de direita, Jair Bolsonaro, causaram graves prejuízos econômicos, financeiros e sociais ao povo brasileiro, de maneira brutal, porque neste País de "elite" financeira suicida nem emprego há, em um desassossego cujo resultado é a volta do País para o mapa da fome, a causar desassossego a milhões de famílias, bem como a violência se tornou epidêmica.

"E daí?" — deve se perguntar o golpista de primeira hora, Carlos Wizard, que ora foge de suas responsabilidades, porque não quer responder pelos seus atos irracionais e de uma vilania à toda prova, quando resolve unilateralmente, e a demonstrar prepotência e arrogância dignas de um bilionário brasileiro que se considera acima da Lei, não comparecer à CPI da Covid ou do Genocídio, a usar como subterfúgio esperto e malandro sua viagem aos Estados Unidos, país de sua devoção, amor e fidelidade, coisa que ele e sua classe social não sente pelo Brasil e muito menos pelos seus trabalhadores, que estão à míngua por causa de maus empresários como Carlos Wizard.

Este é o Brasil de empresários de ações e atos deletérios, a exemplo de Wizard, um bilionário sem responsabilidade social e que se mostra apenas preocupado em concentrar riquezas, apoiar a retirada de direitos de trabalhadores e a conspirar politicamente para apoiar um desgoverno de ações fascistas de economia inquestionavelmente fracassada, que, de tão irresponsável e perverso, prega publicamente o uso de medicamentos ineficazes para a prevenção e o combate à Covid-19, que já matou cerca de 500 mil brasileiros. E o Wizard a se fazer de leitão para poder mamar deitado.

Wizard é apoiador de primeira hora de um desgoverno de números e índices econômicos e sociais degradantes e altamente negativos em todos os setores e segmentos de atividade humana, assim como acusado de ser o principal responsável por centenas de milhares de mortes de brasileiros pela pandemia do coronavírus, em um País que está nas mãos de homens e mulheres insanamente ideológicos, que tem por finalidade desmontar criminosamente o estado nacional edificado por inúmeras gerações de brasileiros.

Este é o bilionário Wizard que apoia um governo fascista, que tem o propósito de extinguir todas as políticas públicas de inclusão social e de proteção às minorias e ao meio ambiente, além de ser inimigo confesso da cultura e educação, da ciência e pesquisa, a se mostrar reiteradamente contrário ao que é público, ou seja, de todos e para todos, em favor de políticas dedicadas a proteger e beneficiar o que é privado, ou seja, sectário e para poucos, a resumir: enriquecer ainda mais quem já é rico. Esse é o desgoverno do fascista Bolsonaro apoiado por Carlos Wizard, o evangélico que ainda não compreendeu, por conveniência e malandragem, os preceitos de Jesus Cristo e Sua Nova Aliança, assim como jamais compreenderá...

É lamentável a conduta covarde e despida de responsabilidade de Carlos Wizard, que se mandou para seu país de coração, os Estados Unidos, em tempo que para não atender a convocação dos senadores e dar satisfação sobre sua presença (malévola) no gabinete da morte, também chamado de "paralelo", com a finalidade não somente de sugerir, mas também de decidir sobre questões relativas à pandemia do coronavírus, assim como definir o que teria de ser feito e realizado para se combater a letal Covid-19, como comprovam, sem sombra de dúvidas, as gravações dos membros do fatídico e nebuloso gabinete paralelo.

Agora vamos à pergunta que não quer calar: "Quem é Carlos Wizard na fila do pão para tratar de assuntos que ele não entende P... nenhuma?" Desculpa-me a expressão, mas é realmente o que o bilionário irresponsável merece, juntamente com os insanos que também fizeram parte desse grupo mequetrefe e rastaquera, dignos de prisão coletiva se forem comprovados pela CPI os seus crimes de lesa-humanidade.

Wizard só quer falar sobre suas irresponsabilidades desastrosas e plenas de perversidades e iniquidades protegido pela distância e em outro país, de forma virtual, para se livrar de pressões que lhes chamam à responsabilidade e à realidade dos fatos nas terras do Brasil. A verdade é que o empresário bilionário é a cara e o focinho do Brasil que não deu certo como Nação e jamais dará, pois o que importa para esse tipo de gente, nefasta e daninha, é encher os bolsos de muito dinheiro e o resto que se dane.

Esta é a verdade acachapante, a ideologia infame e o comportamento sórdido dos grandes empresários brasileiros, pois fomentadores de golpes, mesmo ao preço da destruição do País, como concretamente se verifica há oito anos, e da miserabilidade atroz de seu povo. Wizard é a cara e a alma do empresário brasileiro reacionário, de espírito colonizador, e burramente ideológico. Carlos Wizard é o fim da picada! É isso aí.

