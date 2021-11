Apoie o 247

Zumbi, o dirigente negro

Por José Pessoa de Araújo

Leia a parte 1 aqui.

Os negros eram vendidos

Como vil mercadoria

Trabalhavam o dia inteiro

E quanta pancadaria

O batente começava

Quando o dia amanhecia

Na produção de açúcar

O negro era importante

Pois o senhor de engenho

Queria lucrar bastante

Portanto o trabalho escravo

Valia mais que diamante

Se um negro fosse acusado

De ser mole e preguiçoso

O castigo vinha logo

De um capataz "pegajoso"

Que além de aplicar uma surra

O chamava de "dengoso"

O negro quando morria

Nem sempre era enterrado

Era atirado à fornalha

Para o corpo ser queimado

Isso era comum

Há pouco tempo passando

Mas quando o negro fugia

Daquela horrível prisão

O dono do engenho

Punha trás seu capitão

Do Mato, assim chamado

Terror do negro fujão

Era muito sofrimento

Sem nada de mal ter feito

Negro era acorrentado

A dor morava em seu peito

Viver naquela senzala

Era falta de respeito

Na senzala escura e fria

Persistia uma esperança

Aqueles negros escravos

Tinham fé numa bonança

Que Zumbi os libertasse

Pois nele tinham confiança

