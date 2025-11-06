BNDES, Marinha e Cemaden firmam acordo para prevenir desastres naturais

247 - O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), a Marinha do Brasil e o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden) firmarão, nesta sexta-feira (7), um protocolo de intenções voltado à cooperação na prevenção, monitoramento e resposta a desastres naturais no Brasil. A informação é do próprio BNDES. A cerimônia ocorrerá às 18h, a bordo do Navio-Aeródromo Multipropósito Atlântico, da Marinha do Brasil, atracado no Porto de Belém (PA).

O evento contará com a presença do presidente do BNDES, Aloizio Mercadante, do comandante da Marinha, almirante de esquadra Marcos Sampaio Olsen, e da diretora do Cemaden, Regina Alvalá. A parceria entre as três instituições visa integrar capacidades técnicas, científicas e operacionais para reduzir os impactos de eventos climáticos extremos, cada vez mais frequentes no país.

Segundo o BNDES, o protocolo tem como propósito fortalecer a resiliência climática nacional e incentivar ações, pesquisas e inovações voltadas à gestão de riscos de desastres. O acordo está alinhado a compromissos internacionais assumidos pelo Brasil, como o Marco de Sendai para Redução do Risco de Desastres e a Agenda 2030 das Nações Unidas.

Na prática, o BNDES deve apoiar projetos de adaptação e resiliência, além de financiar ações preventivas e emergenciais relacionadas à mitigação de danos e reconstrução de áreas afetadas. Já a Marinha do Brasil colocará à disposição seus meios navais, aeronavais e de Fuzileiros Navais, reconhecidos pela versatilidade e capacidade de rápida mobilização em diferentes tipos de terreno e missões humanitárias.

O Cemaden, por sua vez, será responsável por monitorar e analisar dados sobre ameaças naturais, desenvolvendo e aprimorando sistemas de previsão e alerta para antecipar riscos à população. A diretora do centro, Regina Alvalá, tem destacado em outras ocasiões a importância da cooperação interinstitucional para proteger vidas e reduzir prejuízos socioeconômicos diante das mudanças climáticas.

Durante a cerimônia, também será prestada homenagem ao militar Pedro Teixeira, figura histórica que liderou expedições fundamentais para a consolidação territorial da Amazônia portuguesa. Está em tramitação no Congresso Nacional uma proposta para inscrever seu nome no Livro dos Heróis e Heroínas da Pátria, reconhecimento que celebra personalidades que contribuíram de forma marcante para a história do Brasil.